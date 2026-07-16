Oreja para Mario Vilau, que se clasifica para la final junto a El Mene y Nacho Torrejón

Una oreja ha paseado Mario Vilau del sexto en la cuarta clasificatoria celebrada la noche de este jueves en Las Ventas. Luis Pasero saludó ovación tras la lidia del cuarto y López Peregrino escuchó palmas en su primero. Se lidiaron novillos de Sagrario Moreno con un gran ambiente en los tendidos.

Lo más rotundo de la noche lo consiguió Mario Vilau ante el sexto, un novillo de buena condición que le permitió mostrar su poderosa tauromaquia por ambos pitones. Lo recibió en la puerta de toriles.

De muleta, lo citó en los medios rodilla en tierra antes de dejar tandas ligadas con la diestra tirando mucho de la embestida. Al natural, también hubo muletazos de mucha profundidad.

Foto: NTR Toros



Finalizó por ajustadísimas bernadinas y tras efectiva estocada, paseó la oreja tras fuerte petición. Muy entregado estuvo en su primero, que se apagó en la segunda tanda.

Luis Pasero dejó buenos momentos con el buen cuarto, aunque la faena no terminó de romper. Consiguió lo mejor al natural, con muletazos de buen corte. Tras estocada, saludó ovación. En su primero, también dejó los mejores momentos al natural, pero se atascó con la espada.

López Peregrino dejó detalles de su buen concepto, puro y de mucha torería, en dos faenas que no terminaron de romper.