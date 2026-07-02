NTR Toros llevará la mirada de México al corazón de San Fermín

PAMPLONA.- Después de consolidar una de las coberturas taurinas digitales más importantes realizadas por un medio mexicano durante la Feria de San Isidro 2026, NTR Toros volverá a situarse en el centro de uno de los acontecimientos más emblemáticos de la tauromaquia y la cultura española: las Fiestas de San Fermín.

Del 5 al 14 de julio, NTR Toros realizará una cobertura especial desde Pamplona, ofreciendo información diaria, fotografías, videos, reportajes y contenido en tiempo real de una celebración que cada año concentra la atención de millones de aficionados y visitantes de todo el mundo.

El equipo desplazado a España estará integrado por Manolo Briones, responsable de la cobertura fotográfica, y Óscar Abiud, encargado de la producción audiovisual y de video, quienes estarán presentes en cada uno de los escenarios donde se desarrolla la fiesta.





La cobertura será coordinada editorialmente por la periodista Natalia Pescador, directora de NTR Toros, quien dará seguimiento a la producción informativa que se publicará durante los diez días del serial.

Las crónicas periodísticas podrán leerse en la edición impresa y la plataforma digital de Ovaciones, mientras que las redes sociales y plataformas digitales de NTR Toros ofrecerán fotografías exclusivas, videos, entrevistas, reportajes y contenido en tiempo real desde Pamplona.

La cobertura abarcará los tradicionales encierros, que cada mañana recorren las calles del casco histórico hasta la Plaza de Toros de Pamplona; las corridas de la Feria del Toro; el ambiente de una ciudad que durante estos días se convierte en el epicentro mundial de la tauromaquia, así como entrevistas y contenidos especiales que acercarán al público mexicano a una de las celebraciones más importantes del calendario taurino internacional.





La presencia de NTR Toros en San Fermín representa un nuevo paso en la consolidación del proyecto periodístico, apenas unas semanas después de la cobertura realizada en la Feria de San Isidro de Madrid, donde el medio mexicano alcanzó cifras históricas de audiencia digital, con más de 22.6 millones de visualizaciones y cerca de 400 contenidos publicados durante un mes de trabajo continuo.

Ahora, el reto será contar San Fermín desde dentro. Estar donde cada mañana comienza la emoción de los encierros y donde cada tarde la Plaza de Toros de Pamplona reúne a las principales figuras del escalafón, llevando esa experiencia al público mexicano con información inmediata, imágenes exclusivas y una narrativa periodística desde el lugar de los hechos.





Del 5 al 14 de julio, la invitación es a seguir esta cobertura especial a través de las redes sociales de NTR Toros y las crónicas publicadas en la edición impresa y digital de Ovaciones, en un esfuerzo conjunto por acercar a los aficionados mexicanos todo lo que ocurra en una de las fiestas más universales de España.