Oreja para "El Mene" en la primera nocturna de "Cénate Las Ventas"

"El Mene" ha cortado una oreja y ha saludado ovación en la primera nocturna del certamen de novilladas "Cénate Las Ventas" celebrada hoy.

Álvaro de Chinchón y Félix San Román, que hacía su presentación, fueron silenciados en sus labores. Se lidió una novillada de Los Chospes de pocas opciones, aunque con un gran ambiente en los tendidos.

"El Mene" consiguió lo mejor de la noche con el quinto. Lo puso todo de muleta en una faena a más en la que consiguió conectar con el tendido a base de tesón.

"El Mene" cortó oreja.

Foto: NTR Toros

Lo mejor lo dejó al natural, con muletazos sueltos de buen corte. Una gran y efectiva estocada puso en su mano la oreja tras fuerte petición. Su primero fue imposible.

Álvaro de Chinchón lo intentó ante el deslucido cuarto en una faena que no terminó de conectar. Su primero le dio pocas opciones. Félix San Román se topó en el día de su presentación en Madrid con un lote nulo para el triunfo.