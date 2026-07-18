Oreja para Talavante y Roca Rey, al que el palco niega la Puerta Grande

VALENCIA.- Roca Rey y Alejandro Talavante han paseado una oreja en la segunda corrida de toros de la Feria de Julio 2026 que se ha lidiado este viernes en la Plaza de Toros de Valencia. Silenciado en su lote resultó Manzanares en una tarde en la que se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq.

El palco negó la Puerta Grande de Roca Rey tras su faena al sexto de la tarde. Un animal que cuajó de principio a fin el peruano, con una muleta muy poderosa, sobre todo con la diestra, y un cierre de gran emoción en cercanías.

Lo pasaportó de estocada entera y, pese a la fuerte petición de dos orejas, el palco solo concedió un trofeo.

Toros en Valencia.

Foto: NTR Toros

Antes, tampoco había sido atendida la petición de oreja con el primero de su lote, un aplomado toro de Juan Pedro con el que Roca Rey acabó despertando al público a base de arrimón.

Completa fue la labor de Talavante con el segundo de la tarde. Un animal que, aunque no humilló, sí tuvo movilidad y permitió a Talavante el lucimiento a media altura. Tras estocada paseó una oreja.

La faena al segundo de su lote siguió la misma línea, la del temple y la ligazón, con inspirados remates. Un trasteo que apuntó a otro trofeo, pero que quedó premiado con una ovación tras pinchazo y estocada.