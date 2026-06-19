Presentado el cartel de San Martín de Valdeiglesias, que rinde homenaje a los 500 años de las corridas de toros en México

MADRID.- Se ha presentado el cartel conmemorativo de la Corrida homenaje con motivo de los 500 años de la primera de toros en México.

Un acto celebrado en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas, donde han acudido numerosos representantes del país azteca, el matador de toros Héctor Gutiérrez, el ilustrador del cartel, Emilio Méndez y el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Martín.

El cartel se corresponde con la tercera corrida de la segunda fase, a celebrar el próximo 27 de junio en San Martín de Valdeiglesias a las 21:30 horas, donde harán el paseíllo Héctor Gutiérrez, Fernando Plaza y Mario Navas ante los toros de Castillejo de Huebra y Adolfo Martín.

Cartel México.

Foto: NTR TOROS.

El encargado de abrir el acto ha sido Borja Cardelús, director general de la Fundación Toro de Lidia, quien ha detallado las actividades que se celebrarán en dicha jornada y ha destacado:

"Hay quien podría pensar que los toros son una imposición española, pero la cultura no funciona así; en México los adoptaron desde un primer momento, ellos quisieron que los toros fueran un espectáculo firme en su territorio".

Emilio Méndez, periodista, fotógrafo e ilustrador taurino, ha sido el encargado de confeccionar artísticamente el cartel. Él mismo ha destacado: "Me llena de emoción ver plasmados mis sentimientos en esta obra, que pretende mostrar el lazo de unión entre España y México, algo que los toros demuestran cada temporada".

El cartel está dotado de "tintes de ambos países, con la Virgen de Guadalupe como eje central y luego caras de matadores de ambos países que representan la historia de la tauromaquia".

Uno de los matadores de la tarde del 27 de junio será Héctor Gutiérrez, mexicano, quien ha asegurado que "la Copa Chenel es el escaparate idóneo para poder torear en España, estoy agradecido por la oportunidad que se me ha brindado".

Llegó a España con 14 años, un lugar donde ha asegurado que "es el país al que más le debo no solo como torero sino como persona; en México la tauromaquia tiene un encanto especial, algo diferente a como se vive aquí, pero ahí es donde está el eje de la cuestión y de la unión entre ambos países".

Ha querido finalizar con una frase del también torero mexicano David Silveti: "Torear es una necesidad y vivir es una circunstancia".

Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha cerrado el acto, y ha querido destacar: "Mi paso por México, ahí aprendí también lo que es el toreo; desde aquí estamos en deuda con este país, la pasión con la que lo viven, el respeto que muestran y el cariño con que hacen las cosas".

Cartel.

Fotos: NTR TOROS.

La Fiesta del Toro es un proyecto de la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia que celebra este año su sexta edición y cuyo objetivo es promover la tauromaquia como expresión cultural.

La Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid ha celebrado ya un total de 145 festejos en los que han participado 91 matadores de toros, 37 novilleros con picadores, 36 novilleros sin picadores y 78 ganaderías, siendo la mayoría de ellas madrileñas.

Los certámenes que componen este proyecto son Kilómetro Cero, para novilleros sin picadores; el Circuito de Madrid, para novilleros con picadores; y la Copa Chenel, para matadores de toros.