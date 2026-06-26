San Juan del Río mantiene su corrida tras el aval del Tribunal

SAN JUAN DEL RÍO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito autorizó la celebración de la corrida de toros anunciada dentro de la Feria San Juan del Río 2026, con lo que queda despejada la incertidumbre jurídica que pesaba sobre el festejo programado para este 27 de junio, a las 13:30 horas.

La resolución permite que la empresa organizadora lleve a cabo el espectáculo taurino conforme al cartel previsto, integrado por Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román.

El fallo llega después de que la realización del festejo quedara condicionada por el recurso legal que había puesto en duda su celebración, en un contexto en el que distintas plazas del país han enfrentado suspensiones, amparos y procedimientos promovidos contra la actividad taurina.

Feria de San Juan del Río 2026.

Fotos: NTR Toros

La corrida de San Juan del Río formaba parte de la programación de la feria y su posible cancelación había generado inquietud entre aficionados, profesionales y sectores vinculados a la organización.

La determinación del Tribunal devuelve certidumbre a un festejo que se mantiene en pie apenas horas antes de su celebración, y confirma que la plaza podrá abrir sus puertasal público.

El cartel reúne tres nombres de peso dentro del toreo mexicano. Uriel Moreno "El Zapata" aporta oficio, variedad y una trayectoria ampliamente reconocida en las plazas del país; José Mauricio, torero de corte clásico, llega con la madurez de una carrera sostenida; y Paola San Román comparece en un momento de consolidación dentro de una profesión especialmente exigente.

La decisión judicial no sólo tiene efecto sobre la corrida anunciada, sino que se inscribe en el actual pulso legal que vive la tauromaquia en México.

Feria San Juan del Río 2026.

Fotos: NTR Toros

En los últimos años, la Fiesta Brava ha tenido que defender su permanencia en tribunales, mientras empresas, ganaderos, toreros y trabajadores del sector enfrentan escenarios de inestabilidad cada vez que un festejo queda sujeto a resoluciones de última hora.

Con el aval del Tribunal, San Juan del Río conservará uno de los actos más relevantes de su feria.

La corrida se celebrará este sábado con el cartel anunciado y bajo la atención de un sector que observa cada resolución judicial como parte de una disputa mayor: la defensa de una actividad histórica, cultural y económica que sigue buscando certeza en los tribunales.