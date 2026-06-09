Talavante lidera el palmarés de San Isidro en una feria que confirmó a Madrid como juez supremo de la temporada

MADRID.- La Feria de San Isidro 2026 ya tiene vencedores. El jurado convocado por Plaza 1 e integrado por periodistas especializados hizo público el fallo de unos premios que sirven también para dibujar el retrato de una feria marcada por la competencia entre figuras, la consolidación de toreros veteranos y la irrupción de nuevos nombres llamados a protagonizar el futuro inmediato de la tauromaquia.

El gran triunfador del ciclo fue Alejandro Talavante, distinguido como Triunfador de la Feria después de protagonizar una de las actuaciones más importantes de un serial que volvió a situar a Las Ventas como el principal escaparate taurino del mundo.

Alejandro Talavante

Fotos: Manolo Briones

El reconocimiento al diestro extremeño llega como consecuencia lógica de una feria en la que logró imponer su personalidad y su concepto artístico frente a una competencia especialmente exigente.

San Isidro había comenzado con la sensación de que Madrid aguardaba una gran tarde capaz de marcar el rumbo de la temporada. Y llegó de la mano de Talavante. Su capacidad para combinar inspiración, temple y emoción conectó con una plaza que históricamente ha premiado la autenticidad por encima de cualquier otro argumento.

La concesión del premio al triunfador viene a ratificar una realidad que ya se percibía en los tendidos: el extremeño fue el torero que dejó la huella más profunda en el recuerdo de los aficionados.

Sin embargo, si hay una decisión que refleja la complejidad y riqueza de esta edición es el inédito empate cuádruple en el apartado de Mejor Faena: Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Diego Urdiales y Antonio Ferrera compartirán el reconocimiento después de que el jurado no encontrara una obra capaz de imponerse de forma rotunda sobre las demás.

La decisión resulta reveladora. Cada uno de los premiados representó una manera distinta de entender el toreo. Talavante aportó la inspiración y el aroma artístico; Castella volvió a exhibir su firmeza y capacidad de entrega; Urdiales dejó constancia de la profundidad clásica que ha caracterizado toda su trayectoria; mientras que Ferrera volvió a demostrar que continúa siendo uno de los toreros más personales e imprevisibles del escalafón.

Premios en Las Ventas

Fotos: Manolo Briones

Lejos de interpretarse como una falta de grandes momentos, el empate evidencia precisamente lo contrario: San Isidro fue una feria de alto nivel en la que coexistieron distintas expresiones del toreo sin que ninguna lograra eclipsar completamente a las demás. Madrid asistió durante varias semanas a un interesante diálogo entre generaciones, conceptos y estilos, algo que quedó reflejado en el veredicto final.

Otro de los nombres propios del palmarés es Diego Urdiales. El riojano no sólo compartió el premio a la Mejor Faena, sino que además fue reconocido por la Mejor Estocada. A sus 50 años, continúa siendo una de las referencias de la afición más exigente. Su paso por Madrid volvió a demostrar que la pureza, el temple y la verdad siguen teniendo un espacio privilegiado en una plaza donde los artificios rara vez encuentran recompensa.

Diego Urdiales

Fotos: Manolo Briones

En el capítulo de las revelaciones, el premio concedido a Ismael Martín representa una de las noticias más significativas de esta edición. El salmantino consiguió abrirse paso en una feria dominada mediáticamente por las grandes figuras y dejó una de las actuaciones más comentadas entre los aficionados.

Su evolución durante las últimas temporadas venía despertando expectación, pero Madrid era el examen definitivo. La respuesta obtenida en Las Ventas confirma que su nombre deberá ser tenido en cuenta en las principales ferias de la segunda mitad del año.

Una lectura similar puede hacerse del premio al Mejor Novillero concedido a Álvaro Serrano. Las novilladas volvieron a desempeñar una función esencial dentro del abono madrileño: detectar a los toreros llamados a protagonizar el relevo generacional.

Serrano aprovechó esa oportunidad con personalidad y oficio, consolidándose como uno de los nombres con mayor proyección dentro del escalafón menor.

El apartado del rejoneo tuvo un protagonista esperado. Diego Ventura fue designado Mejor Rejoneador, ampliando un historial de reconocimientos que le sitúan como figura indiscutible del toreo a caballo. Su actuación volvió a reunir los elementos que han marcado su trayectoria: espectacularidad, dominio de las cabalgaduras y una capacidad extraordinaria para conectar con los tendidos.

Los premios también quisieron reconocer el trabajo de los hombres de plata, cuya aportación suele resultar decisiva en el éxito de las grandes tardes. Manuel Jesús Ruiz "Espartaco" obtuvo el galardón al Mejor Picador, mientras que Iván García protagonizó uno de los hechos más destacados del cuadro de honor al conquistar simultáneamente los premios a la Mejor Brega y al Mejor Banderillero.

Su actuación durante el ciclo madrileño confirmó el extraordinario momento profesional que atraviesa uno de los subalternos más respetados del circuito.

En el ámbito ganadero, el toro "Cantaor", de Victoriano del Río, fue elegido como el mejor ejemplar lidiado durante toda la feria. El reconocimiento supone un nuevo espaldarazo para una divisa que continúa siendo una garantía de regularidad y rendimiento en las grandes citas.

Por su parte, Juan Pedro Domecq fue distinguida como la Mejor Ganadería del ciclo, consolidando el protagonismo que sus reses tuvieron a lo largo de varias de las tardes más relevantes del abono.

San Isidro volvió a demostrar la extraordinaria capacidad de Madrid para marcar el rumbo de la temporada taurina. Ninguna plaza posee el poder simbólico de Las Ventas. Lo que sucede en su ruedo termina condicionando contrataciones, carteles, expectativas y trayectorias profesionales durante el resto del año.