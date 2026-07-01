Tijuana recupera la fiesta brava: el Nuevo Toreo reabre sus puertas tras más de tres años de suspensión

TIJUANA.- La tauromaquia volverá a tener presencia en Tijuana. Después de más de tres años de incertidumbre jurídica, suspensiones y una intensa batalla legal, el Nuevo Toreo de Tijuana "Don Carlos Bowser González" abrirá nuevamente sus puertas el próximo 5 de julio con una corrida que simboliza el regreso de la actividad taurina a una de las plazas más importantes del norte del país.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el empresario Manuel Bowser Miret, propietario del inmueble y responsable del proyecto taurino que durante los últimos años ha sostenido la defensa legal para mantener viva la actividad en la ciudad.

El nombre de la plaza rinde homenaje a Don Carlos Bowser González, figura histórica de una familia estrechamente vinculada al desarrollo de la tauromaquia en Tijuana, pero es Manuel Bowser quien encabeza actualmente la empresa organizadora.

Reapertura de la plaza en Tijuana.

Foto: NTR Toros

La corrida inaugural apostará por un cartel de sello nacional. Harán el paseíllo José Mauricio, Ernesto Javier "Calita" y Sergio Flores, quienes lidiarán un encierro de Fernando de la Mora, en una combinación que reúne experiencia, actualidad y distintos conceptos del toreo mexicano.

La corrida representa el cierre de un prolongado conflicto que mantuvo suspendidos los festejos taurinos en la ciudad desde abril de 2023, cuando diversos recursos judiciales impidieron el desarrollo normal de la temporada. Desde entonces, la empresa emprendió una estrategia jurídica que finalmente permitió superar las suspensiones que pesaban sobre la actividad.

Regreso de la plaza en Tijuana.

Foto: NTR Toros

El regreso de los toros supone también la recuperación de una plaza con un peso específico dentro de la geografía taurina nacional.

Históricamente, Tijuana ha sido un punto de encuentro entre la afición mexicana y estadounidense, condición que convirtió a la ciudad en una referencia para la tauromaquia en la frontera y en un importante escaparate para figuras nacionales e internacionales.

Durante la presentación, Manuel Bowser reiteró que la reapertura busca devolver a la ciudad una tradición arraigada en su historia, al tiempo que reactivar la actividad económica que gira alrededor de cada festejo, desde prestadores de servicios hasta el campo bravo.

Reapertura de plaza en Tijuana.

Foto: NTR Toros

La empresa ha querido que esta nueva etapa comience con una terna exclusivamente mexicana, una decisión que coloca el protagonismo en tres matadores consolidados y convierte la fecha en una declaración de confianza hacia el momento que vive el toreo nacional.

El domingo 5 de julio, cuando suene el primer clarín en el Nuevo Toreo de Tijuana, no sólo comenzará una corrida. Se pondrá fin a más de tres años de silencio taurino en la ciudad y se abrirá un nuevo capítulo para una plaza que busca recuperar su lugar.