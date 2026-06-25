Un español y dos mexicanos disputarán la final a tres

El Circuito de Novilladas de Madrid 2026 ha completado su fase semifinal y ya tiene definidos los nombres de los tres novilleros que optarán al título.

Tras la celebración de las tres citas clasificatorias previas en Talamanca de Jarama, Algete y Villarejo de Salvanés, se han hecho públicas las puntuaciones oficiales que determinan el corte definitivo. El cartel de la final a tres contará con el novillero español Sergio Rollón y los espadas mexicanos Juan Pablo Ibarra y López Ortega.

El primer puesto de la clasificación general ha correspondido a Sergio Rollón, quien ha acumulado una nota final de 20.02 puntos. Este registro incluye la bonificación de 0.5 puntos otorgada a través del Voto del Público en los canales oficiales del certamen.

El pase de Rollón a la última fase supone todo un hito personal, pues hace tan solo un año, en la pasada edición del certamen, Sergio sufrió una gravísima cornada, que no solo le impidió disputar la final del certamen, sino que puso en grave pelígro su vida.

La segunda posición de la tabla clasificatoria la ocupa Juan Pablo Ibarra, con una valoración global de 19.53 puntos. El novillero mexicano ha basado su regularidad y su acceso a la final en la efectividad con las espadas, habiendo logrado cortar un apéndice a cada uno de los utreros que le han correspondido en suerte durante sus actuaciones en las fases previas del certamen madrileño.

Tarde en Talamanca de Jarama.

Foto: NTR Toros

Cierra el grupo de finalistas el también mexicano López Ortega, que ha obtenido una calificación de 19.28 puntos. Su inclusión en la terna definitiva se ha concretado tras reaparecer el pasado domingo en el festejo de Villarejo de Salvanés, apenas unos días después de haber resultado herido de gravedad durante la semifinal celebrada en la localidad de Algete.

Con estas puntuaciones han quedado fuera de la última ronda los aspirantes Rafael de la Cueva (18.73 puntos), Jesús Moreno (14.92 puntos) e Ignacio Garibay (14.27 puntos).

La final a tres se celebrará el próximo sábado 4 de julio a las 21:30 horas en la plaza de toros de Chinchón. Para esta ocasión, se ha reseñado un encierro compuesto por novillos pertenecientes a las ganaderías de San Isidro y Fernando Guzmán.

Los dos espadas que obtengan las notas más altas por parte del jurado al término de esta jornada obtendrán de manera directa el pase para el encuentro definitivo del día posterior.

Tarde en Talamanca de Jarama.

Foto: NTR Toros

La Gran Final tendrá lugar el domingo 5 de julio en el coso de San Martín de Valdeiglesias en la modalidad de mano a mano. Las reses elegidas para este compromiso final procederán de las vacadas de Victoriano del Río, Montealto y Zacarías Moreno.

Con este doble festejo el fin de semana concluye un certamen que ha constado de siete novilladas picadas (cuatro clasificatorias y tres semifinales) en las que han participado un total de ocho novilleros frente a trece hierros ganaderos de la Comunidad de Madrid.