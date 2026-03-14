Derrame misterioso en el Golfo de México: el origen del hidrocarburo que contamina costas de Veracruz y Tabasco sigue sin confirmarse

Pemex, Semar, Semarnat y comunidades locales trabajan en la limpieza de playas contaminadas por hidrocarburos en el Golfo de México

Tras 11 días del inicio de un derrame de hidrocarburos en playas del estado de Veracruz, golfo de México, el Gobierno del país señaló este viernes que mantiene un análisis de corrientes y vientos para fortalecer acciones de contención de las manchas detectadas en las costas de Veracruz y Tabasco.

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El Gobierno mexicano apuntó que “debido a las condiciones meteorológicas y a las variaciones en las corrientes marinas“, se han detectado manchas de hidrocarburos en playas del Golfo de México, particularmente en zonas de Alvarado y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en el litoral de Tabasco.

En el caso de Dos Bocas, Tabasco, el desplazamiento del derrame presenta una “evolución distinta” a la inicialmente prevista para este escenario.

Personal técnico de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) realizó recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras. “Durante estas inspecciones no se detectaron fugas en terminales o infraestructura cercana a la costa; sin embargo, en algunos tramos de playa se identificaron hidrocarburos con distintos grados de intemperización“, apuntó.

El jueves, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo a medios que el derrame proviene de un barco petrolero privado en las aguas del estado de Tabasco. “Fue de un barco privado, no de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue un barco de otra petrolera que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco (…) por las corrientes marítimas eso fluyó hacia nuestro estado”, señaló.

A pesar de estas declaraciones, el Gobierno mexicano apuntó que hasta el momento “se continúa evaluando la fuente del contaminante” y que de acuerdo con los modelos oceanográficos analizados “se observa que el hidrocarburo proviene desde el mar hacia la costa“.

Se han efectuado vuelos de reconocimiento con aeronaves y patrullas marítimas, así como el uso de drones, mapeo satelital y estudios de corrientes marinas en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos y en el litoral de Tabasco “para evaluar la posible expansión del contaminante y establecer medidas de contención y mitigación”.

Pemex inició de inmediato acciones de contención y limpieza en altamar mediante el despliegue de su embarcación Oil Rec, con la instalación de barreras y trabajos de recuperación que permitieron controlar la expansión de la mancha.

Además de Pemex, en la emergencia trabajan las secretarías de Marina (Semar) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que junto con las autoridades de Tabasco y Veracruz implementaron brigadas de limpieza en playas con el apoyo de pescadores, autoridades locales y comunidades de la región.