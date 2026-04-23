Desaparecen tres adolescentes en Tecate tras acudir a falsa entrevista de trabajo

La desaparición de tres adolescentes ha encendido las alertas en Tecate, luego de que salieran con destino a Tijuana para acudir a una supuesta entrevista de trabajo contactada a través de redes sociales.

LEE ADEMÁS: Banda El Recodo dice adiós a Mazatlán FC y conmueve a la afición

De acuerdo con reportes de colectivos de búsqueda, los menores —dos de 16 años y uno de 15— se reunieron la noche del lunes en las inmediaciones de Plaza Cuchumá. Desde ese punto, planeaban trasladarse hacia la colonia Sánchez Taboada, pero tras consultar opciones de transporte digital, se perdió toda comunicación con ellos.

Las circunstancias en las que se acordó la cita, especialmente por realizarse en horario nocturno, han generado preocupación entre familiares y activistas, quienes advierten que podría tratarse de un posible engaño con fines de reclutamiento ilícito.

En paralelo a la búsqueda, la mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de un hombre a un costado de la carretera de cuota Tijuana–Tecate. De forma preliminar, se ha señalado que algunas características coinciden con uno de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad.

La incertidumbre aumentó luego de que familiares de los adolescentes cancelaran una conferencia de prensa programada para este día, tras recibir un mensaje anónimo con información que consideran relevante para su localización.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y se espera que autoridades de Baja California emitan información oficial en las próximas horas sobre el caso, que mantiene en alerta a la comunidad.