Desastre ecológico en el golfo de México

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México afecta 630 km de litoral, con graves daños ambientales y respuesta gubernamental contradictoria

La contaminación por hidrocarburos en el golfo de México ya alcanza hasta 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco, según reportes de organizaciones y medios.

No se trata de una sola mancha continua, sino de decenas de puntos con chapopote y residuos aceitosos distribuidos en al menos 51 sitios. Con estos datos, estamos frente a un desastre ecológico de gran escala regional.

LAS CONTRADICCIONES

La reacción pública ha sido contradictoria, por decir lo menos. Primero, Pemex informó que no detectó fuga ni derrame en su infraestructura.

Después, Rocío Nahle dijo que no había derrame y descartó barcos o plataformas. Luego señaló a una embarcación privada. Más tarde volvió a ajustar su postura y habló de una mancha desplazada por corrientes. En la misma línea, minimizó el desastre al hablar de playas limpias y la aparición de sólo “gotas”.

Esta semana, Claudia Sheinbaum afirmó que el origen fue un barco privado y que la Fiscalía General de la República ya investiga. Hasta ahora no se ha informado de manera pública la identidad del buque, su ruta, el volumen derramado ni la trazabilidad del hidrocarburo.

Así, la narrativa pasó de negar el problema, a reconocerlo y después a minimizar su tamaño.

ESCALA DEL DAÑO

Los 630 kilómetros requieren explicación. En derrames petroleros, la falta de reacción permite que la longitud afectada crezca, aun cuando la cantidad visible sea delgada y discontinua. El hidrocarburo se fragmenta por viento y oleaje y se mueve con corrientes marinas. Así puede llegar en partes pequeñas a muchas playas durante días o semanas.

Ese comportamiento ya se ha visto antes. El caso Deepwater Horizon afectó más de 2 mil kilómetros de costa en el Golfo. El derrame de Ixtoc I en Campeche también es referencia histórica por su magnitud.

En este caso, además de la extensión, hay reportes de daño ambiental con fauna afectada, incluidas tortugas, delfines y otras especies. También hay un impacto económico directo. Comunidades pesqueras han detenido actividades por riesgo de dañar sus redes y contaminar sus productos. El turismo también se ve afectado en zonas donde aparecen residuos.

Resulta paradójico que cuando Donald Trump impulsó el cambio de nombre a golfo de América, el gobierno mexicano reaccionó con energía nacionalista, notas diplomáticas y hasta una demanda contra Google. Ahora, con chapopote en playas, fauna muerta, pesca detenida y una investigación penal abierta, la respuesta ha sido fragmentada y a la defensiva.

Esa contradicción los exhibe de pies a cabeza. Por un lado, hay una defensa férrea en el terreno simbólico. En el plano de la realidad, con daños reales, hay una combinación de negación, cambio de versiones e investigación sin responsables claros.

SEMANA DE DESASTRES

El episodio ocurre al mismo tiempo que otro desastre ambiental en Dos Bocas, Tabasco. En la refinería Olmeca, una lluvia provocó el desbordamiento de hidrocarburos, un incendio y la muerte de cinco personas. Después se detectaron residuos en el río Seco, lo que generó daños ambientales y restricciones a las actividades económicas en la zona.

En ese caso, Pemex culpó a las condiciones climáticas y no reconoció responsabilidad directa. Todo esto sucede en un proyecto que pasó de un estimado de 8 mil millones de dólares a más de 20 mil millones.

Ambos casos exigen verdad pública, reparación ambiental y consecuencias para quienes contaminaron, para quienes ocultaron información y para quienes redujeron una emergencia regional a unas cuantas gotas.

EL DATO INCÓMODO

En Hidalgo, un diputado de Morena busca eliminar del Código Penal el delito de reclutamiento infantil por la delincuencia organizada. Organizaciones advierten que dejaría en riesgo a 40 mil menores en el estado al invisibilizar una de las formas más graves de violencia en México.