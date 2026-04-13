Descarta Sheinbaum escalamiento de protestas de cara al Mundial

La presidenta afirmó que el gobierno mantendrá diálogo con grupos inconformes y reporta avances en la rehabilitación del Estadio Azteca.

Luego de asegurar que el gobierno federal garantiza el derecho a la libre manifestación y mantiene diálogo con los distintos grupos en movilización, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las protestas sociales escalen en las semanas previas al Mundial 2026 y aseguró que no habrá afectaciones al torneo.

LEE ADEMÁS: Selección Mexicana: estos son los rivales que le quedan al Tri rumbo al Mundial 2026

La mandataria señaló que en el país existen protestas de diversos sectores, entre ellos trabajadores del Metro y colectivos de búsqueda. Afirmó que estas expresiones forman parte de un entorno democrático y que serán atendidas mediante canales institucionales sin que interfieran con la organización del torneo.

“No va a haber ningún problema en el Mundial. Ninguno. México es un país libre, democrático. Nosotros garantizamos el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión”, dijo al señalar que la Secretaría de Gobernación coordina la atención a las demandas.

El gobierno federal mantiene comunicación con los grupos inconformes para atender sus planteamientos. La presidenta señaló que, independientemente de los eventos internacionales, la administración dará seguimiento a las demandas sociales a través de las dependencias correspondientes.

En materia de infraestructura, la mandataria destacó avances en la rehabilitación del Estadio Azteca y su entorno. Señaló mejoras en iluminación, senderos seguros, puentes peatonales y reordenamiento del comercio, así como intervenciones en el Centro de Transferencia Modal.

Sheinbaum afirmó que las condiciones están dadas para recibir el torneo. Indicó que el país avanza en la preparación urbana y operativa del Mundial y reiteró que será “un muy buen Mundial”, sin contratiempos derivados de inconformidades sociales.