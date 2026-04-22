Descarta Sheinbaum injerencia de AMLO en su gobierno

La presidenta señaló que no existe comunicación de instrucción política y que las determinaciones se toman en Palacio Nacional.

Al afirmar que las decisiones se toman exclusivamente por la presidencia y su gabinete, Claudia Sheinbaum rechazó que exista intervención del expresidente Andrés Manuel López Obrador en las decisiones del gobierno federal y aseguró que no hay comunicación de instrucción política desde Palenque.

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“No hay un teléfono rojo de Palenque al Palacio Nacional, no hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada”, declaró Claudia Sheinbaum ante versiones que señalan una posible influencia del exmandatario en la conducción del Ejecutivo.

Sheinbaum indicó que Andrés Manuel López Obrador mantiene una postura de retiro de la vida pública y que su actividad se limita a la elaboración de textos sobre historia y pensamiento político.

“El presidente López Obrador ha sido extremadamente respetuoso con nuestro gobierno”, afirmó, al descartar cualquier intervención en decisiones administrativas o políticas.

La presidenta subrayó que las decisiones sobre nombramientos, políticas públicas y conducción institucional se toman dentro del gobierno federal, sin participación externa.

También precisó que no interviene en decisiones internas de Morena, ya que la definición de dirigencias y candidaturas corresponde al partido y sus propios mecanismos.

Reiteró que su gobierno opera con base en la Constitución y la autonomía del Ejecutivo, y que cualquier versión sobre instrucciones externas carece de sustento.

Finalmente, enfatizó que López Obrador se mantiene retirado de la operación gubernamental, centrado en una etapa de producción intelectual, y que no existe ningún canal de orientación externa en la toma de decisiones desde Palacio Nacional.