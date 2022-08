Desde China operaban los call centers: García Harfuch

Red internacional de montadeudas

Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro

Varios bunkers donde operaban call centers de los llamados montadeudas eran operados desde China, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

El jefe policiaco indicó que estos call centers se instalaron en distintos estados de la República.

Los lugares donde extendían sus redes son Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro.

Además, su influencia llegaba a países de Sudamérica, con Colombia como el más afectado, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Señaló que, para solicitar el pago a los supuestos deudores, recurrían a métodos de intimidación, agresión sicológica y amenazas, las cuales consisten en llamadas y mensajes constantes, así como la difamación en redes sociales.

Añadió que a la fecha se han recibido 15 mil reportes (denuncias), donde se brindó asesoría y acompañamiento a los ciudadanos afectados para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que permitió generar una noticia criminal en 2021 y cinco en 2022, de las cuales se cuenta con 39 denuncias formalizadas.

Asimismo, destacó que en los inmuebles se localizaron cuatro call centers con más de 900 empleados, por lo que tras un análisis e investigación de la información fueron detenidas cinco personas de origen asiático, quienes, aparentemente, operaban esta red de extorsión.

Explicó que aun cuando estos centros están ubicados en la Ciudad de México, algunos eran coordinados en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia.

Tras estas acciones se desactivaron más de 90 aplicaciones de este tipo y se aseguraron más de 700 equipos telefónicos, más de 15 mil chips de diversas telefonías, mismos que eran usados para extorsión; más de 400 equipos de cómputo, ocho juegos de placas con engomado aparentemente apócrifo, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera; diversa documentación, entre ella, sobres con leyendas de instituciones bancarias, credenciales y un libro de registro. En su oportunidad, la jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum, reconoció el trabajo realizado gracias a la coordinación entre las autoridades del gabinete de Seguridad y destacó que es un acierto que la policía tenga la atribución de investigar, ya que facilita el seguimiento de las denuncias.

Añadió que con este operativo se desactivó este modus operandi y que con ello “no solamente se ayuda a las personas que lamentablemente tuvieron que sufrir estas extorsiones en la ciudad, sino que tiene un impacto nacional”.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, refirió que en esta dependencia hay 9 mil 506 reportes provenientes de todo el país, y expresó que este operativo es inédito, histórico y tiene una repercusión global. Dijo que se identificó que no solamente había daños jurídicos, sino daños emocionales, cuando menos en dos casos, se presentaron mujeres que indicaban que la presión que estaban ejerciendo sobre ellas en la cobranza, las habían llevado a la tentativa suicida.

Los más de 20 mil reportes que recibieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX, derivaron en los cateos que se llevaron a cabo este miércoles, por lo que el gobierno capitalino señaló que aún se llevarán a cabo más acciones, siendo esto “todavía una operación en curso, que podría culminar la próxima semana.

Por lo anterior, llamó a los ciudadanos a no usar apps telefónicas que se no se conocen y si no son de banco reconocido.

García Harfuch señaló que por estas denuncias no se tuvo información de que alguna persona hubiera resultado secuestrada o dañada con arma de fuego por parte de los “prestamistas”.

En conferencia de prensa, para dar a conocer los resultados del operativo que inició este miércoles, precisó que se llevó a cabo en cuatro alcaldías, donde efectivos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia local, catearon 12 domicilios relacionados con delitos de fraude y extorsión cometidos en agravio de ciudadanos que descargaron aplicaciones financieras, conocidas como Montadeudas, en donde hay empresas como Flamingo Cash, Águila Desierto México, OKrédito, Kampala, Jose Cash y ListoBuy, que funcionan como call center.