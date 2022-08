Destaca Sheinbaum video de Coldplay en CDMX

AIDA RAMÍREZ

Foto: @MetrobusCDMX

Luego de que se diera a conocer el video que el grupo británico de música Coldplay grabó durante su presentación en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sehinbaum Pardo le agradeció, vía sus redes sociales, por mostrar las calles, monumentos y al Metrobús capitalino.

Humankind video starring the best fans in the world 🔍

📺 https://t.co/1u7v8MWCSP pic.twitter.com/CxgQrvpXxx

— Coldplay (@coldplay) August 17, 2022