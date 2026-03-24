Detienen a 229 migrantes en tráiler robado en Veracruz; había 17 menores

Autoridades de Veracruz localizaron a 229 migrantes dentro de un tráiler con reporte de robo; entre ellos había 17 menores de edad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz interceptaron un tráiler con reporte de robo en inmediaciones de Puente Nacional, donde posteriormente fueron localizados 229 migrantes al interior de la unidad.

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El vehículo fue trasladado a un corralón en Xalapa, donde se realizó el hallazgo.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del tráiler viajaban 17 menores, todos en condiciones de hacinamiento.

Las personas fueron encontradas tras abrir la caja de la unidad, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia.

Presentaban deshidratación, pero no lesiones graves

Los migrantes fueron atendidos en el lugar, ya que presentaban cuadros de deshidratación, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron asistencia médica inmediata para estabilizar su estado de salud.

Conductor detenido y despliegue de autoridades

El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones.

El operativo provocó un fuerte despliegue de seguridad en la colonia Revolución, donde se concentraron diversas corporaciones.

Las autoridades informaron que las personas rescatadas serán trasladadas y posteriormente repatriadas a sus países de origen, conforme a los protocolos migratorios.

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos del traslado irregular de migrantes, quienes suelen viajar en condiciones extremas dentro de unidades de carga, exponiendo su integridad.