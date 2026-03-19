El Departamento del Tesoro de EU la identifica, junto con su madre y hermanas, como parte de la red financiera de Ismael Zambada a través de empresas

Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael Zambada García, fue retenida durante un operativo de la Secretaría de Marina en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente liberada al confirmarse que no tenía vínculos operativos con una célula delictiva ni mandamientos judiciales en su contra. La intervención ocurrió en un inmueble asociado a la facción “Los Mayos”, en el contexto de acciones federales contra grupos generadores de violencia.

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La retención de Mónica Zambada Niebla ocurrió en el marco de un operativo federal desplegado el jueves en Sinaloa, donde fuerzas de seguridad intervinieron inmuebles vinculados a una célula delictiva de la facción conocida como “Los Mayos”. La mujer fue ubicada en uno de los domicilios intervenidos, pero posteriormente liberada al confirmarse que no contaba con órdenes de aprehensión ni existían elementos que la vincularan directamente con actividades delictivas.

El operativo se llevó a cabo en la comunidad de El Álamo, en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, y fue ejecutado por personal de la Secretaría de Marina como parte de una estrategia federal orientada a contener a grupos generadores de violencia en la entidad. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, coordinado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el despliegue se realizó en distintos puntos del estado.

Esta acción se registró casi dos años después de los hechos del 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael Zambada García, en un episodio que marcó un punto de quiebre dentro del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, el operativo se desarrolló en lo que fue identificado como una propiedad vinculada a uno de los fundadores de esa organización criminal.

Durante la intervención en uno de los domicilios, identificado como punto de operación de una célula afín a “Los Mayos”, fue detenido un integrante de esa organización. En ese mismo sitio se encontraba Mónica Zambada Niebla, quien fue retenida momentáneamente mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Tras corroborar su situación legal, fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

En seguimiento al operativo, personal naval ubicó otro inmueble presuntamente utilizado por integrantes del mismo grupo delictivo. Al arribar al lugar, los elementos fueron agredidos, por lo que repelieron el ataque en apego al marco legal vigente. De manera preliminar, se informó que se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

Durante el desarrollo del operativo, habitantes de la zona, principalmente mujeres, enfrentaron a los elementos de la Secretaría de Marina. Reclamaron la intervención y cuestionaron las detenciones realizadas. Incluso, una mujer bloqueó momentáneamente el paso de una unidad militar para exigir información sobre las personas aseguradas. Entre los reclamos, insistieron en que las acciones se hicieran con respeto a los derechos humanos.

Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad informó que se mantiene la presencia de fuerzas federales en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad.

¿Quién es Mónica Zambada Niebla?

Mónica Zambada Niebla, nacida el 2 de marzo de 1980, es hija de Ismael “El Mayo” Zambada García y de Rosario Niebla Cardoza. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y, de acuerdo con autoridades federales, no cuenta con órdenes de aprehensión en México.

No obstante, su nombre aparece en antecedentes internacionales. El 17 de mayo de 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la incluyó dentro de una red de personas y empresas vinculadas a Ismael Zambada García, en el marco de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

De acuerdo con esa designación, Mónica Zambada Niebla, junto con su madre Rosario Niebla Cardoza y sus hermanas, es señalada por su papel en la propiedad, control o administración de empresas y activos utilizados dentro de la estructura financiera de Ismael “El Mayo” Zambada en México.

Entre las empresas que fueron identificadas se encuentra Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., así como Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V., Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., Estancia Infantil Niño Feliz S.C. y Rosario Niebla Cardoza A. en P., las cuales fueron señaladas por el gobierno estadounidense como parte de esa red.

La designación implicó el congelamiento de cualquier activo bajo jurisdicción de Estados Unidos relacionado con las personas señaladas, así como la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con ciudadanos o empresas estadounidenses.

Estas acciones forman parte de la aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), mediante la cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones económicas a personas y entidades señaladas por su vinculación con organizaciones del narcotráfico.