Devolución SAT: cuánto tarda en caer el depósito de saldo a favor por mi declaración anual 2025

Más de 600 mil contribuyentes ya recibieron devolución del SAT, mientras que multas por no declarar pueden superar los 41 mil pesos.

El Servicio de Administración Tributaria informó que ya comenzó con la devolución de saldo a favor correspondiente a la Declaración Anual 2025, beneficiando a cientos de miles de contribuyentes con depósitos que, en promedio, tardan solo tres días en reflejarse.

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De acuerdo con el organismo, el monto autorizado supera los 2 mil 179 millones de pesos, lo que representa un importante flujo de recursos para quienes cumplieron en tiempo y forma con su obligación fiscal.

Hasta el corte del 7 de abril, un total de 608 mil 119 personas físicas ya fueron beneficiadas con la devolución de saldo a favor del ISR, tras presentar su declaración anual.

Además, el SAT detalló que hasta esa misma fecha se habían recibido más de 2.6 millones de declaraciones, lo que refleja una alta participación de contribuyentes durante el mes de abril.

Plazo de devolución: mucho menor al límite legal

Aunque el Código Fiscal de la Federación establece un plazo máximo de 40 días para realizar las devoluciones, el SAT indicó que actualmente el tiempo promedio es considerablemente menor, agilizando el proceso para los usuarios.

Este depósito rápido depende de que la declaración no presente inconsistencias y que los datos bancarios estén correctos.

Multas y sanciones por no presentar la declaración

El SAT también recordó que quienes no cumplan con la Declaración Anual pueden enfrentar multas de hasta 41 mil 590 pesos por cada omisión, lo que puede generar un impacto económico importante.

Entre las consecuencias destacan:

Multas económicas acumulables por cada declaración no presentada

por cada declaración no presentada Recargos y actualizaciones

Restricciones administrativas

Posible afectación en el acceso a créditos

Riesgos adicionales: sin facturación y bloqueos fiscales

En casos más graves, el SAT puede aplicar medidas como la cancelación o restricción del certificado de sello digital, lo que impide emitir facturas electrónicas.

Esto puede traducirse en pérdidas económicas inmediatas, ya que el contribuyente no podrá operar con normalidad hasta regularizar su situación fiscal.

Opciones para reducir multas

Para quienes buscan ponerse al corriente, existen alternativas: