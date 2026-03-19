Día de la Expropiación Huachicolera

El 18 de marzo, marcado por la expropiación petrolera, llega entre la tragedia en Dos Bocas y el escándalo del huachicol fiscal, evidenciando fallas en el control energético del país

Cada 18 de marzo se conmemora la expropiación petrolera. Un acto que se nos ha enseñado como la idea de que el Estado debe controlar un recurso estratégico para beneficio nacional.

Pero este año llega en un contexto distinto: un día después de una tragedia en Dos Bocas y en medio del escándalo del huachicol fiscal.

DOS BOCAS

Lo ocurrido en la refinería de Dos Bocas dejó pérdidas irreparables. Inició tras lluvias intensas que provocaron inundaciones. Después vino el incendio.

Durante horas no hubo una versión clara. Más tarde, Pemex informó que el fuego ocurrió en una barda perimetral. Sin embargo, los videos mostraban un incendio extendido en una zona amplia.

Después se confirmó la muerte de cinco personas. Cuatro eran trabajadores externos. Esa precisión apareció en los comunicados oficiales como si marcara una diferencia relevante.

Sobre las causas, en el gobierno de Tabasco apuntaron a la caída de un rayo. Otra versión habla de desborde de aguas aceitosas que se incendiaron fuera del perímetro.

El riesgo ya estaba documentado. Estudios del Instituto Mexicano del Petróleo y la Manifestación de Impacto Ambiental advirtieron que la zona presentaba alta vulnerabilidad a inundaciones.

La refinería se construyó ahí pese a las advertencias. Además, comunidades cercanas reportan problemas ambientales, olores constantes y afectaciones en escuelas.

Y este incendio se suma a otros incidentes en proyectos emblemáticos del sexenio anterior, como descarrilamientos en el Tren Interoceánico y en el Tren Maya.

EL HUACHICOL FISCAL

El otro tema que marca este aniversario es el huachicol fiscal. Se trata de una práctica donde combustibles ingresan al país con otra clasificación para evitar impuestos.

El caso más visible ocurrió en Tamaulipas. Autoridades reportaron el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Investigaciones posteriores señalaron que el volumen real podría haber alcanzado más de 20 millones de litros, con una evasión estimada superior a 190 millones de pesos en un solo evento.

Además, reportes periodísticos han estimado pérdidas por este esquema por encima de 9 mil millones de dólares anuales.

En paralelo, el SAT informó en 2025 la existencia de 109 expedientes por corrupción en aduanas, con un daño al fisco superior a 22 mil millones de pesos.

El caso manchó a esta y la pasada administración federal. Se involucraron mandos de seguridad y familiares de altos funcionarios, incluidos dos sobrinos del exsecretario de Marina. Además, se reportaron muertes de personas vinculadas a investigaciones sobre este tema.

ANIVERSARIO NEGRO

Los dos temas comparten un punto en común. Exhiben el deterioro del control estatal sobre temas estratégicos.

En Dos Bocas, tras dinero derrochado y sobrecostos, ocurre un incendio que dejó cinco muertos, horas de silencio oficial y versiones contradictorias sobre el origen del fuego.

En el huachicol fiscal, sin control, el combustible entra al país con otra etiqueta, evade impuestos y después se vende como producto legal. Y no se sabe nada del dinero.

En ambos casos, el problema supera la narrativa de la soberanía energética. De que los mexicanos controlan sus recursos. Y termina por exhibir una gran incapacidad para cuidar instalaciones, evitar la evasión fiscal y detener a los responsables de tanta negligencia.

La expropiación petrolera se inculca como símbolo de control nacional. Hoy ese aniversario llega marcado por una refinería con muertos y una red de contrabando que sigue operando impunemente. Ese es el contexto real de este 18 de marzo. De la expropiación petrolera a la expropiación huachicolera.

EL DATO INCÓMODO

La impunidad en México no es excepción, es regla. México Evalúa documenta que 93% de los delitos no se denuncian y sólo 5% termina en sentencia. Sin reforma a las fiscalías, no habrá justicia.