Día del Taco 2026: CDMX celebra con tacos desde 1 peso y promociones especiales

Taquerías de la CDMX lanzan promociones por el Día del Taco 2026, con ofertas desde 1 peso y descuentos en distintas especialidades.

La Ciudad de México se alista para una de las celebraciones más sabrosas del año: el Día del Taco 2026, una fecha en la que las taquerías sorprenden con promociones irresistibles, desde tacos a solo 1 peso hasta dinámicas de 2×1 y menús ilimitados.

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Este platillo, considerado uno de los mayores símbolos de la gastronomía nacional, tiene raíces que se remontan a la época prehispánica, cuando culturas como la de Moctezuma utilizaban tortillas como base para sus alimentos. Con el paso del tiempo, el taco evolucionó hasta convertirse en un ícono culinario reconocido a nivel mundial.

Desde 2007, cada 31 de marzo se conmemora el Día Nacional del Taco, una iniciativa que nació como campaña publicitaria, pero que hoy es adoptada por restaurantes y consumidores que celebran su importancia cultural y gastronómica.

Promociones destacadas en CDMX

Para este 2026, distintas taquerías se suman con ofertas que buscan atraer a los amantes del taco:

La Trompería

Ofrecerá tacos a 1 peso en todas sus sucursales, de 5:00 a 22:00 horas , una de las promociones más esperadas del día.

Ofrecerá en todas sus sucursales, de , una de las promociones más esperadas del día. Tacos Don Sireno

Tendrá 2×1 en tacos de pescado , de 11:00 a 15:00 horas , ideal para quienes prefieren opciones de mariscos.

Tendrá , de , ideal para quienes prefieren opciones de mariscos. Terraza Cha Cha Chá

Se une a la celebración con 2×1 en todos los tacos en sus distintas ubicaciones, combinando gastronomía con vistas emblemáticas.

Se une a la celebración con en sus distintas ubicaciones, combinando gastronomía con vistas emblemáticas. La Sotomayor

Mantiene su promoción de “todo lo que puedas comer” por 389 pesos, con una amplia variedad de tacos durante la tarde.

Un ícono que trasciende fronteras

La variedad de tacos en México es prácticamente infinita: al pastor, de canasta, campechanos, de pescado o cecina, entre muchos otros. Su popularidad ha cruzado fronteras, posicionando a este platillo como un referente de la identidad mexicana en el mundo.

Más que una simple comida, el taco representa una tradición viva que se disfruta en cada esquina y que, año con año, reúne a miles de personas en torno a su sabor.

Este Día del Taco 2026, la invitación es clara: salir, probar y celebrar uno de los platillos más queridos del país sin gastar de más.