Día Internacional de José José: por qué se celebra el 20 de abril

El Parque de la China reúne a seguidores que mantienen vivo el legado de José José con karaoke, recuerdos y homenajes espontáneos.

Cada 20 de abril, la música y la nostalgia se apoderan de la colonia Clavería, en la Ciudad de México, donde decenas de seguidores se reúnen para rendir tributo a José José. Aunque no es una fecha oficial, el llamado Día Internacional de José José se ha convertido en una tradición impulsada por el cariño de su público.

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Clavería, punto de encuentro del recuerdo

El corazón de esta celebración es el Parque de la China, un sitio emblemático donde el cantante vivió parte de su vida. Ahí, los asistentes llegan con bocinas, micrófonos y hasta karaoke para interpretar sus canciones más emblemáticas.

Temas como “El triste”, “Almohada” y “Gavilán o paloma” resuenan entre aplausos y recuerdos, en un ambiente familiar que mezcla emoción y admiración por su trayectoria.

¿Por qué se celebra el 20 de abril?

El origen de esta fecha tiene una raíz musical. Todo surge de la canción “Me vas a echar de menos”, en cuya letra se menciona el 20 de abril, detalle que los fans transformaron en un símbolo para homenajear al artista.

Con el paso del tiempo, esta referencia evolucionó en redes sociales y reuniones presenciales hasta consolidarse como una tradición no oficial, pero profundamente significativa para sus seguidores.

Más allá de lo simbólico, este día refleja la permanencia de José José en la cultura popular. Sus canciones continúan conectando con distintas generaciones, convirtiéndose en una forma de expresar emociones y recuerdos.

Durante la jornada, no faltan flores, fotografías y visitas a la estatua del cantante en el mismo parque, reafirmando que su figura sigue más viva que nunca en la memoria colectiva.