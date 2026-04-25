Descubre cuándo será el Día Sin Sombra 2026 en México, por qué ocurre este fenómeno astronómico y en qué ciudades se podrá observar

El Día Sin Sombra 2026 está cada vez más cerca y promete ser uno de los eventos más llamativos para los amantes de la astronomía.

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Durante este fenómeno, el Sol se posiciona completamente vertical sobre la Tierra, alcanzando el cenit, lo que provoca que los objetos no proyecten sombra o que esta prácticamente desaparezca.

Este espectáculo natural podrá observarse en distintas regiones del país, especialmente en zonas cercanas al Trópico de Cáncer, donde la alineación solar es más evidente. Se trata de un evento que cada año genera curiosidad por su impacto visual único.

¿Por qué desaparecen las sombras?

Durante el Día Sin Sombra, los rayos solares caen de forma perpendicular sobre la superficie terrestre. Esta alineación provoca que las sombras de objetos verticales como postes, árboles o edificios se reduzcan al mínimo o desaparezcan por completo, creando una ilusión óptica sorprendente.

El fenómeno ocurre porque el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, justo encima de la ubicación del observador, lo que elimina cualquier ángulo que normalmente generaría sombra.

Fechas del Día Sin Sombra en México

Las fechas en las que ocurre este fenómeno varían dependiendo de la ubicación geográfica. En el caso de la Ciudad de México, se espera que el evento tenga lugar entre el 17 y 18 de mayo de 2026.

En otras regiones del país, el Día Sin Sombra podría presentarse entre el 19 y 23 de mayo, dependiendo de la latitud de cada estado. Este desfase ocurre debido a la posición de cada ciudad respecto al ecuador.

Un evento que requiere precisión

Aunque ya existen fechas estimadas, los especialistas señalan que la hora exacta del fenómeno se confirmará conforme se acerque la fecha, ya que depende de factores astronómicos muy precisos.

Por ello, se recomienda estar atento a actualizaciones para no perder la oportunidad de observar este fenómeno, que combina ciencia, curiosidad y un espectáculo visual poco común en la vida cotidiana.