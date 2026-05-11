Días de furia en Zacatecas

Zacatecas enfrenta una crisis política abierta. Primero fueron campesinos reclamando por el precio del frijol y el manejo del acopio. Luego vino la respuesta del gobierno de David Monreal: policías estatales detuvieron a 12 manifestantes, entre ellos estudiantes, agricultores y adultos mayores. Esa represión encendió otro frente. Sindicatos, normalistas, colectivos feministas, universitarios y organizaciones campesinas convocaron a marchar este lunes contra el gobierno estatal. El conflicto dejó de tratarse sólo del campo. Ahora suma abuso policial, detenciones al filo de la ley y una protesta que amenaza con encender todo el estado.

No es tiempo de celebrar

El 10 de mayo, mientras el país felicitaba a las madres, colectivos de buscadoras marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en la CDMX. En lugar de recibir flores, ellas llevaron fotos, nombres y cansancio tras años de ausencia. No fueron las únicas, también madres de otros estados exigieron justicia, búsqueda real y cooperación internacional ante la crisis de desapariciones. Una frase resumió la jornada: “No es tiempo de celebrar”. Para ellas, el Día de las Madres es dolor, pero también protesta. Y mientras el gobierno federal habla de que “todas las mujeres son presidentas”, ellas piden algo más básico: que les regresen a sus hijos, vivos o muertos.

Magistrada indisciplinada

La reforma judicial prometió limpiar al Poder Judicial, pero no evita escenas como la de Aguascalientes. Martha Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial local, fue detenida junto con su esposo tras un disturbio en una taquería, presuntamente bajo los efectos del alcohol. Según testigos, la magistrada advirtió que “no sabían con quién se metían” y después habría insultado y agredido a policías. Vaya ironía, una funcionaria encargada de meter en orden a los malos jueces terminó detenida por alterar el orden público.

¿Mensaje para Rocha?

La antigua casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán fue atacada a balazos ocho días después de que pidió licencia como gobernador de Sinaloa. La vivienda llevaba más de 10 años deshabitada, según fuentes oficiales, pero recibió decenas de impactos. El detalle está en el contexto. Rocha acaba de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos. Y en el video del ataque aparece un hombre con sombrero, símbolo asociado a Los Mayos. No hubo heridos. Pero el disparo no buscaba víctimas, sino mandar un mensaje a su destinatario.

Músculo azul en Guanajuato

El PAN reunió a más de 20 mil militantes en León y mandó su primer aviso rumbo a 2027: Guanajuato sigue siendo su bastión y no piensa entregarlo a Morena. Libia Dennise García, Jorge Romero y Ricardo Anaya cerraron filas bajo la idea del “corazón azul”. El acto mostró estructura y capacidad de movilización. Pero el reto no está sólo en llenar una explanada. El PAN necesita recuperar León, blindar sus municipios clave y probar que Guanajuato todavía puede ser plataforma nacional. Si no logra extender ese músculo a otros estados, cumplirá nueve años administrando derrotas ante Morena.