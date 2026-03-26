Dinamarca derrota 4-0 a Macedonia del Norte y se acerca al Mundial 2026

Dinamarca vence 4-0 a Macedonia del Norte y queda cerca de asegurar su pase al Mundial 2026

Copenhague, 26 mar (EFE).- Selección de fútbol de Dinamarca liquidó a Selección de fútbol de Macedonia del Norte en diez minutos al inicio de la segunda parte para firmar un contundente triunfo 4-0, que le permitirá jugarse el pase al Mundial 2026 en cinco días ante Selección de fútbol de la República Checa o Selección de fútbol de Irlanda.

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El partido no fue sencillo para el equipo dirigido por Brian Riemer, que aspira a disputar su tercera Copa del Mundo consecutiva. Tras una primera parte incómoda, la inspiración ofensiva de Mikkel Damsgaard y Gustav Isaksen resultó decisiva para superar a un rival que terminó por desmoronarse.

Selección de fútbol de Dinamarca inició el encuentro con bajas importantes, especialmente en defensa. Mads Hermansen debutó en la portería en lugar de Kasper Schmeichel, mientras Christian Nørgaard tuvo que adaptarse en defensa.

Durante la primera mitad, Dinamarca mostró nerviosismo y dificultades para generar ocasiones claras, ante una Macedonia del Norte que apostó por la presión alta. Pierre-Emile Højbjerg probó desde fuera del área, pero Stole Dimitrievski respondió con seguridad.

El partido cambió tras el descanso. Una jugada entre Morten Hjulmand y Rasmus Højlund derivó en el primer gol de Mikkel Damsgaard, que aprovechó un rebote para abrir el marcador.

Poco después, una asistencia precisa de Damsgaard permitió a Gustav Isaksen marcar el 2-0, y el propio atacante sentenció con el 3-0 tras un rechace.

Sin reacción de Macedonia del Norte, Dinamarca amplió la ventaja con un gol de cabeza de Christian Nørgaard tras una acción de Christian Eriksen, cerrando el 4-0 definitivo.

En los minutos finales, Kasper Høgh debutó, mientras la afición celebraba una victoria que deja a Dinamarca con alta confianza para disputar el boleto al Mundial en su próximo encuentro.