EDGAR VALERO

“Dios perdona pero el tiempo a ninguno…” Palabras que bien podrían pasar a la posteridad como una fráse celebre del maestro Juan Aguilera Valadéz, mejor conocido como Juan Gabriel…

Podría escribir páginas y páginas de cuántos gran- des boxeadores vi surgir, consolidarse, declinar e irse de los rings… Leonard, Tyson, Chávez, Barrera, De la Hoya, Morales, Pacquiao, Márquez… El tiempo no los perdonó, ni a ellos, ni a los que vienen, los que están y los que seguramente ya no veré en el ring porque no esté más en esta dimensión.

Tiene más que ver con pecados capitales, que con el boxeo. Ser soberbio no paga. Ser mentiroso tampoco. Ser tramposo tal vez no califica como pecado o ignorante. Mucho de esto aplica para quien se hace llamar el “Mejor Boxeador del Mundo” y el “Mejor boxeador mexicano de la historia”. Usted ya sabe, hablo de Saúl Álvarez, el que le prometió a sus millones de seguidores que iba a retirar del boxeo al ahora veterano (ya se vio que él tampoco fue perdonado) Gennady Golovkin.

La pelea ya para que la analizamos. Fue vista por millones en México, los que lo ven para ganar y los que lo ven para ver si pierde. Y los argumentos para defender lo que sucedió en el ring, no ayudan, ni al Canelo, ni a Golovkin. “Que devuelvan las entradas”, hubo quien reclamó casi al finalizar la pelea y hubo hasta quien acusó de “vendido” al kazajo..

Golovkin no subió al ring a cobrar. Es evidente que ante la brutal diferencia de peso, prefirió mantenerse a la espera de lo que sí sucedió. En su habitual irresponsabilidad, Alvarez llegó mal preparado y se cansó y un solo golpe, uno nada más, lo echó para atrás lo que quedaba de la pelea, provocando que el asiático ganara 3 de los últimos 4 rounds. A pesar del peso, a pesar de la edad.

Se lo dije, así iba a suceder. Así sucedió.

Que” la mano”, que “no peleó con mexicanos”, que “no puedo agrrar ni un vaso”. Alvarez ya llegó al extremo en que ahora le estorba, hasta la gente que más lo apoyó, Eddie Reinoso, quien, le anticipo, antes de que acabe el año conoceremos que no será más su manejador. Ya no lo necesita…

He visto muchos casos como este, en la era de las máquinas de escribir, del fax y del celular. Ahora, en la era de las redes y de la pronta ignoancia, de la desesperante inmediatez donde muchos creen que cosas como el boxeo, se inventaron cuando nació el tik-tok, y que se sienten expertos en una disciplina que simplemente, reglamentada, lleva ya casi 130 años…

Alvarez, ha perdido y ahora ha confirmado tras su fracaso ante GGG, que jamás podrá conseguir una victoria histórica que lo ponga al nivel de las leyendas de este deporte en el país.

Tenía que haber noqueado a Golovkin como JMM hizo con Pacquiao; o darle una paliza legendaria como la que le dio JC al Macho (que ya estaba en decadencia), o habérsela rifado como Julio ante De la Hoya,o rompérsela como Barrera y Morales, pero no.

Su indisciplina, su prepotencia, su soberbia y sus muchos millones de dólares, que no lo convierten en un superstar del boxeo, le nublaron la conciencia e impidieron que por una vez en su carrera, boxeara honestamente, con verdad, con entrega, pagando a quienes lo hicieron famoso, y millonario.