Diputado del PT desata polémica por comparar a mujeres con caballos en Tabasco

Declaraciones de Martín Palacios provocan críticas por estereotipos de género en el Congreso de Tabasco.

Una declaración del legislador Martín Palacios Calderón generó controversia durante una reunión en el Congreso de Tabasco, luego de que afirmara que “el caballo es como una mujer más”, en el marco de una propuesta cultural.

LEE ADEMÁS: Wallpapers de Artemis II: descarga gratis fotos de la Luna desde la NASA para tu celular

El comentario provocó críticas inmediatas por parte de distintos sectores, al considerarse inapropiado y cargado de estereotipos de género.

El contexto: iniciativa por el Día Estatal del Caballo

Las declaraciones ocurrieron durante un encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes, donde se discutía declarar el 11 de julio como Día Estatal del Caballo, así como reconocer las cabalgatas como patrimonio cultural intangible.

🔴⚪️ #Entérate | 🚨 Ofrece disculpa diputado del PT tras polémica; admite estereotipos

El diputado del Partido del Trabajo, Martín Palacios Calderón, ofreció una disculpa pública luego de la controversia por sus declaraciones, reconociendo que reprodujo estereotipos de género.… pic.twitter.com/pljtmYknt9 — Mar Escandón Landa (@Mar_Escandon) April 9, 2026

En ese espacio, el legislador buscaba resaltar la importancia del caballo en la historia y cultura de la entidad.

La frase que generó críticas

Durante su intervención, Palacios Calderón señaló que el caballo debe ser cuidado, comparándolo con una mujer, lo que fue interpretado como una expresión que cosifica y reproduce visiones discriminatorias.

Incluso, reiteró su analogía al insistir en la importancia del cuidado del animal, lo que intensificó la reacción negativa.

Especialistas y usuarios en redes sociales cuestionaron el uso de este tipo de lenguaje por parte de un representante público, señalando que puede influir en la percepción social y reforzar ideas de desigualdad.

La polémica también puso sobre la mesa la necesidad de mantener discursos responsables e incluyentes en espacios institucionales.

Cabe recordar que Martín Palacios Calderón ya había enfrentado señalamientos previos, luego de ser denunciado en 2024 ante el Instituto Electoral local por presunta violencia política en razón de género.

Aunque el objetivo del encuentro era destacar el valor cultural del caballo en Tabasco, la discusión se vio desplazada por el debate en torno al lenguaje utilizado por el diputado.

El caso abre nuevamente la conversación sobre los límites del discurso político y la importancia de la perspectiva de género en la vida pública.