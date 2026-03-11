Con el rechazo del PT, el PVEM y toda la oposición, la iniciativa llega al pleno con la sentencia de muerte prácticamente firmada

Diputados de Morena impusieron su mayoría simple en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral para aprobar la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que sea discutida este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados, donde su destino está escrito, pues a menos que sucediera un milagro, no alcanzará la mayoría calificada y tendrá que ser rechazada, para dar paso a la presentación del Plan B.

Entre acusaciones sobre el contenido de la reforma a 11 artículos constitucionales, sin un solo cambio, y en una discusión de alrededor de una hora de duración, las comisiones avalaron el dictamen, que será enviado al pleno para su discusión este miércoles.

Los legisladores del PT y PVEM, como habían anunciado desde hace días, votaron en contra del dictamen de las comisiones unidas, pese a lo cual fue avalado el documento solo con los votos de Morena. La votación en la Comisión de Puntos Constitucionales fue de 25 votos de Morena a favor y 21 en contra del PAN, PRI, MC, PY y PVEM. En la comisión de Reforma Político Electoral la votación fue de 20 votos a favor y 18 en contra.

Al hablar en nombre del Partido del Trabajo, el diputado Pedro Vázquez aseguró que en los últimos días han sido objeto de un linchamiento mediático, por defender no cuotas o cuates, sino el derecho de los grupos minoritarios a tener voz y sentenció que no son oportunistas ni mezquinos y no le rehúyen al debate.

El diputado del PVEM Ricardo Astudillo, dejó en claro la posición de su partido, en el sentido de que no pueden avalar esta propuesta, porque hay aspectos que pueden perfeccionarse. Advirtió que la equidad en la contienda electoral y las reglas de competencia, que permiten que todas las fuerzas compitan en condiciones justas, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

El que levantó ámpula fue el panista Homero Niño de Rivera, quien acusó que la presidenta seguramente firmó la iniciativa sin leerla, porque la hizo Pablo Gómez, lo que le valió el reclamo de las legisladoras de Morena que lo acusaron de violencia política en razón de género, por minimizar a la mandataria.

Al defender la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a nombre de Morena, la diputada Guadalupe Morales, cerró su participación con la frase ¡Nos vemos en el Plan B!, con lo que anticipa la próxima fase de la reforma electoral.

En tanto, al emitir su voto la diputada Olga Sánchez Cordero adelantó que, en las leyes secundarias, que conformarían en Plan B, se tienen que fortalecer mecanismos de fiscalización, que prevalezca el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y una mejor redacción para las acciones afirmativas.