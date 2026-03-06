Avance de obras de “La Calzada Flotante” en el tramo que va de metro Chabacano a Viaducto. | Foto: Cuartoscuro.com

Advirtieron que no hay información clara sobre el Metro, Tren Ligero, ciclovías y la transformación de Calzada de Tlalpan

Diputados locales del PAN demandaron transparentar los proyectos, costos y fuentes de financiamiento de las obras de movilidad anunciadas rumbo al Mundial 2026.

LEE ADEMÁS: Plan Kukulcán: 99 mil elementos vigilarán el Mundial 2026

El diputado Mario Sánchez presentó un punto de acuerdo para solicitar información detallada sobre los más de 60 proyectos vinculados al Mundial, entre ellos intervenciones en el Metro, Tren Ligero, ciclovías y la transformación de Calzada de Tlalpan, ante la falta de datos públicos claros sobre montos de inversión, avances reales y beneficios permanentes para la ciudad.

Sánchez también pidió que el Gobierno de la Ciudad de México aclare posibles irregularidades en contratos relacionados con obras para el Mundial, pues se ha denunciado que cerca de 100 millones de pesos en proyectos vinculados con la preparación de la ciudad para el evento fueron adjudicados a empresas de reciente creación y sin trayectoria clara en obra pública.

“La ciudadanía tiene derecho a saber quién está ejecutando estas obras, cuánto se está pagando y cuáles son los mecanismos para evitar irregularidades o posibles empresas fantasma detrás de proyectos financiados con recursos públicos”, afirmó.

Sánchez advirtió que la Ciudad de México enfrenta ya una crisis estructural de movilidad, con transporte saturado, vialidades colapsadas y fallas recurrentes en el sistema de transporte público, por lo que consideró que no se puede improvisar ante un evento internacional de gran escala.

También alertó sobre el impacto financiero de las obras vinculadas al Mundial. Recordó que la ciudad mantiene una deuda superior a 99 mil millones de pesos, mientras que parte de los proyectos se financian mediante instrumentos de largo plazo, incluido un Bono Verde con vencimiento posterior a 2026.

“Un evento de un mes no puede convertirse en compromisos financieros que afecten durante años la capacidad de inversión en movilidad estructural. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se está gastando, de dónde sale el dinero y quién lo va a pagar“, afirmó.

En este contexto, el panista consideró que el Mundial debe traducirse en infraestructura permanente y mejoras reales en movilidad, no en obras temporales o endeudamiento sin beneficios duraderos.

Por ello, demandó que la Jefatura de Gobierno informe públicamente todas las acciones y proyectos vinculados al Mundial 2026 y rinda un reporte detallado sobre inversión, financiamiento y endeudamiento relacionado con las obras.

Asimismo, que informe qué proyectos permanentes se financiarán con la derrama económica y cómo se garantizarán beneficios tangibles y duraderos y detalle cómo operará el sistema de transporte ante la afluencia extraordinaria de visitantes.

También exigió que se diseñe y publique un Plan Operativo de Movilidad de Última Milla para el entorno del Estadio Azteca y que se transparenten avances e impacto real de las inversiones en Metro, Tren Ligero y demás proyectos de movilidad.

“El Mundial debe dejar un legado permanente en movilidad, no maquillaje urbano ni deuda sin resultados. Si el Gobierno asegura que todo está bajo control, que lo demuestre con datos públicos“, concluyó.