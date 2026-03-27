Donovan Carrillo: ¿cuándo y a qué hora competirá en la final en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026?

Donovan Carrillo clasificó a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026 tras ubicarse entre los mejores del mundo

Donovan Carrillo tiene una nueva cita con la historia. El mexicano disputará la final en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026 que se realiza en República Checa, luego de lograr la posición 14 en el programa libre de la competencia individual varonil, que reunió a los mejores 36 patinadores del orbe.

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Carrillo Suazo logró cosechar una puntuación de 79.65 unidades para recibir una ovación del público checo tras su rutina al ritmo del tema Hip Hip Chin Chin, en varias versiones, en la que consiguió 44.08 puntos en elementos técnicos, 36.57 en componentes y -1.00 de deducción.

En el Campeonato Mundial Praga 2026, de nueva cuenta, el jalisciense llevó la representación de América Latina, al ser el único competidor de la zona entre los 36 mejores del mundo. Su objetivo personal es mejorar el lugar 22 que logró en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

En el programa largo, el patinador de 26 años participará al ritmo de Elvis Presley, el Rey del Rock and Roll, con el tema principal My Way, en una rutina que logró buen recibimiento para el mexicano en la pasada justa olímpica invernal.

El patinador quien actualmente tiene su base de entrenamiento en Toronto, Canadá, bajo la dirección de Jonathan Mills y Myke Gillman, se presentará este sábado 28 de marzo, en la competencia de programa libre, a las 5:30 horas, tiempo del centro de México.

Con su participación en este certamen mundialista, Donovan Carrillo concluirá su temporada 2025-2026 e iniciará a planificar su siguiente temporada.