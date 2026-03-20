El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en la Ciudad del Fútbol, en Lisboa), para anunciar la convocatoria para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos. | EFE

Roberto Martínez precisó el estado físico de CR7 y dijo que su lugar en el Mundial no está en riesgo

Una vez que se dio a conocer la convocatoria de Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos, el técnico de la Selección lusitana, Roberto Martínez, explicó la ausencia de Cristiano Ronaldo .

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¿Por qué no jugará Cristiano contra México?

Aunque ya era esperada, toda vez que el veterano jugador de 41 años, quien actualmente es futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita, se lesionó de un tema muscular hace dos semanas y quedó fuera de actividad.

“No está en riesgo, no (su presencia en el Mundial). Es una lesión muscular leve y creemos que puede volver dentro de una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente durante la temporada muestra que está en un momento óptimo”, dijo Martínez en conferencia de prensa.

Ronaldo viajó a España para iniciar su rehabilitación por los problemas musculares que presentó, por lo que a partir de ese momento, se especuló mucho en torno a si iba a jugar contra México en el reinaugurado Estadio Azteca.

Lo cual al final no sucederá y el mayor atractivo de ese partido, quedó completamente descartado, lo cual es un duro golpe para la expectativa del duelo, si bien Portugal trae un equipazo con gente como Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto, Raphael Leao, entre varios otros futbolistas de gran nivel.

“Hay jugadores no aptos como Ruben Dias, Cristiano Ronaldo y Semedo. Es una lista de oportunidad, jugadores nuevos y que pueden hacer algo diferente. Es la última oportunidad para el Mundial”, agregó el DT Martínez.

Paulinho no cabe en esta Portugal

Es tanto el potencial ofensivo que tiene Portugal, que el técnico Roberto Martínez se dio el lujo de no convocar al goleador del Toluca, Paulinho.

El estratega ibérico explicó la razón para no llamarlo, aunque es claro que con delanteros como Gonçalo Ramos del PSG, es difícil que tenga espacio, amén de Cristiano Ronaldo, más allá de que no esté en esta lista.

“Paulinho es un jugador que respetamos mucho, que seguimos lo que está haciendo y está haciendo temporadas muy buenas en México, pero es un perfil que está al nivel de Gonçalo Ramos y Cristiano, para nosotros.

“Entonces, necesitamos priorizar otras posiciones, y es aquí que en esta convocatoria Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos son los dos delanteros”.