No habrá Bichomanía: Cristiano Ronaldo no viene a México

Cristiano Ronaldo se cae de la convocatoria de Portugal para amistosos contra México y Estados Unidos

Cristiano Ronaldo no fue incluido en la convocatoria de Portugal para los próximos partidos amistosos frente a México y Estados Unidos, luego de que continúa de baja por lesión desde febrero.

El seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, dio a conocer este viernes la lista de jugadores en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Futbol, en Oeiras, dentro del área metropolitana de Lisboa.

El estratega anunció a los 27 convocados “más uno”, en referencia al fallecido Diogo Jota, en un mensaje que marcó la presentación del listado.

Entre las novedades destacan las convocatorias de Gonçalo Guedes, actual jugador de la Real Sociedad, así como el mediocampista del Mallorca, Samu Costa, y el defensor del Villarreal, Renato Veiga, quienes formarán parte del equipo para los duelos internacionales.

Portugal enfrentará a México y posteriormente a Estados Unidos en esta fecha FIFA, en compromisos que servirán como preparación de cara a futuras competencias internacionales.

Convocatoria de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Centrocampistas: João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Oporto), Mateus Fernandes (West Ham).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).