Ducati llama a dueños de casi 800 motos a que lleven a revisión la unidad para evitar accidentes

La Profeco replica el llamado y supervisará el cumplimiento; las reparaciones son gratuitas con vigencia de hasta 10 años para los propietarios.

Ducati Motors de México está llamando a revisión a 789 motocicletas, ante el riesgo de accidente en diferentes modelos.

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En el caso de 706 unidades Panigale V4 año 2018-2024 en todos los modelos, y Streetfighter V4 año 2020-2025 en todos los modelos, se advierte que “existe la posibilidad de que la rueda trasera (eje) pierda su integridad estructural y se rompa, provocando la pérdida de control de la motocicleta, lo que aumenta el riesgo de accidente“.

La empresa sustituirá el eje de la rueda trasera, sin costo para las personas propietarias.

Para 83 motocicletas modelo Panigale V4/STD año 2025, existe el riesgo de pérdida repentina de la función del freno trasero, “lo que aumenta el riesgo de accidente, colisión y lesiones“, por lo que la empresa inspeccionará y reparará los componentes necesarios, también sin costo para las personas afectadas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replica el llamado a revisión de Ducati Motors de México para las 789 motocicletas de diferentes modelos, con el fin de resguardar la seguridad e integridad de las y los usuarios.

Ducati aseguró que contactará a los consumidores por medio de correo electrónico y la aplicación “My Ducati”, además de habilitar los siguientes medios de contacto: teléfono 55 3113 7566, sitio web ducati.com, correo ducatimexico@ducati.com y la liga directa del llamado: ducati.com/mx/es/service-maintenance/recall-campaign.

Ambos llamados tienen vigencia de 10 años: el primero contado a partir de diciembre de 2025 y el segundo a partir de mayo de 2025.

La Profeco supervisará el cumplimiento de las alertas y pide reportar anomalías al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, al correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx, y a través de redes sociales @AtencionProfeco y @Profeco en X, así como /ProfecoOficial en Facebook.