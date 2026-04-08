Dudas razonables

La autoadscripción de Alejandra Tello, que se dice es de las favoritas para ocupar una de las consejerías vacantes en el INE, como persona con discapacidad causó escozor. Y es que, aunque no se ha informado públicamente cuál es su condición, pues a simple vista no se le nota ninguna, algunas versiones apuntan a que padece lupus. Sin embargo, en redes sociales las críticas no se han hecho esperar, pues consideran que en todo caso cualquier persona con una enfermedad crónica, como diabetes o hipertensión, podría también autocalificarse como discapacitada. Esto reabre el debate sobre la usurpación de acciones afirmativas para obtener ventajas indebidas… y otro detalle, es señalada como cercana al magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña.

Zarpazo

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se difundió el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, quien propone que el INE ignore la orden de un juez, que amparó al empresario Ricardo Salinas Pliego, para que se sacara del aire un spot de Morena en el que se utiliza su imagen. El proyecto de sentencia subraya que el instituto es la única autoridad constitucional y legalmente facultada para dictar medidas cautelares en relación con promocionales pautados por partidos políticos para transmitirse por televisión en los tiempos del Estado, por lo que la resolución del juez civil, por sí misma, no surtió efectos en materia electoral ni resultó vinculante. ¿Se aprobará? Veremos.

Defensa apasionada

La presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender la conferencia mañanera como si fuera el último bastión de la democracia, aunque básicamente le sirve para marcar la agenda. Según ella, este espacio funciona como un elegante “derecho de réplica” para corregir información que el gobierno considera falsa o imprecisa, lo cual suena muy noble, pero también decide qué es “impreciso”. La conferencia no sólo informa: también fija narrativa, compite con los medios y redefine quién controla el micrófono… y muchos se quedan con su versión.

Excusas muy típicas

En la alcaldía Iztapalapa bastó una lluvia con granizo para demostrar que la promesa oficial de estar “listos” para la temporada de lluvias era, en realidad, un ejercicio de imaginación. En la colonia Ejército de Oriente, los vecinos volvieron a perder muebles y pertenencias mientras esperaban a una autoridad que nunca llegó. Ante la ausencia gubernamental, cerraron el paso para impedir que los camiones les regresaran el agua a sus casas, porque al parecer también debían encargarse de la protección civil. Hace un año, Clara Brugada habló de lluvias atípicas, drenajes y un vaso regulador. Un año después, el vaso sigue sin terminar y las excusas, perfectamente terminadas.

Bromas y sustos

Un inocente juego familiar logró movilizar patrullas, rastrear placas y abrir una investigación. Bastó que un adulto dejara a un niño de cinco años en una calle de Tlalpan para que la Secretaría de Seguridad desplegara toda su capacidad. Al final, el menor sólo caminó unos metros antes de volver al auto. La explicación fue que todo era una broma. Lo curioso es que el susto mayor no se lo llevó el niño, sino el adulto cuando llegaron policías y ministerios públicos. Quizá los padres deban buscar otro tipo de juegos, de preferencia alguno que no termine en expediente.