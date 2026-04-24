Ebrard seguirá en Economía pese a investigación, confirma Sheinbaum

La mandataria afirmó que Marcelo Ebrard está realizando un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía

Al ratificar a Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Economía, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su permanencia en el gabinete, pese a una investigación abierta por la Secretaría Anticorrupción sobre la estancia de su hijo en la embajada en Reino Unido en 2021.

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La indagatoria se abrió a partir de denuncias formales y busca determinar si existió uso indebido de recursos públicos o subordinación irregular durante ese periodo, mientras el funcionario mantiene funciones en la conducción de la política económica y comercial del país.

“Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía”, dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina al responder sobre la continuidad del secretario y su desempeño en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo económico nacional.

El posicionamiento ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la actuación del funcionario, mientras el gobierno federal sostiene su permanencia como responsable de la política económica en medio de procesos internos de revisión administrativa.

“Hay un trabajo muy intenso de información”, abundó al explicar que el equipo económico analiza el impacto de aranceles en sectores productivos y mantiene diálogo con cámaras empresariales para ajustar estrategias comerciales.

El secretario coordina mesas de inversión semanales con dependencias federales donde se revisan permisos, condiciones regulatorias y tiempos de autorización, con el objetivo de ordenar proyectos y facilitar la instalación de nuevas inversiones en el país.

La presidenta afirmó que el gobierno federal mantiene como prioridad la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ante su proceso de revisión, mientras el equipo encabezado por la Secretaría de Economía negocia condiciones frente a posibles ajustes comerciales.

“A nosotros nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas“, apuntó al fijar la postura oficial frente a escenarios que incluyen aranceles o cambios en el esquema de integración regional.

El proceso de revisión del T-MEC ocurre mientras Estados Unidos evalúa ajustes a su política comercial que podrían modificar el esquema trilateral vigente y abrir la posibilidad de acuerdos bilaterales, lo que introduce un escenario de redefinición para la integración económica regional.

Sheinbaum indicó que parte de las decisiones dependerán de la política interna estadounidense, mientras la estrategia nacional se centra en preservar ventajas competitivas derivadas de la cercanía geográfica y las cadenas de suministro integradas en América del Norte.