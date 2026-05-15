Economía crecería menos en 2026, sería de 1.2% y la inflación aumentaría a 4.3%: Encuesta IMEF

Para 2027 se estima que el PIB será de 1.8% y la inflación de 3.80%

Especialistas consultados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) iniciaron con la reducción de la estimación del crecimiento real de la economía mexicana al concluir 2026, desde 1.40% considerado en abril pasado, a 1.20% observado en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas aplicada en mayo.

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“El pronóstico más optimista se ubicó en 1.90% y el más pesimista en 0.40%“, refiere la Encuesta.

Con respecto a la tasa de inflación, la estimación para 2026 sigue incrementándose, ahora a 4.30% desde el 4.20% de la encuesta anterior. “El 48% de los participantes incrementaron su estimación previa. La expectativa más optimista sitúa a la inflación en 3.8% mientras que la más pesimista la ubica en 5.1%“, observó el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

La creación de empleos esperada para 2026 se reduce a 270 mil empleos afiliados al IMSS, desde los 284 mil considerados en abril pasado.

El balance público tradicional se mantiene en -4.0% del PIB y el tipo de cambio para el cierre del año se estima en 18.20 pesos por dólar, con el pronóstico más bajo en 17.00 y el más alto en 19.02 pesos por dólar.

La cuenta corriente de la balanza de pagos se ubica en -0.8%, con estimación máxima de -0.40% y mínima de -1.5 por ciento.

Los integrantes mantienen sin cambio la tasa de política monetaria del Banco de México (Banxico) para el cierre del año en 6.50 por ciento.

Para 2027, la tasa de crecimiento del PIB real se mantiene en 1.8%. El pronóstico sobre la inflación se incrementa a 3.90% desde 3.80% anterior; el balance público se mantiene en -3.9% y el tipo de cambio se reduce a 18.80 pesos por dólar desde los 19.10 pesos considerados en la encuesta de abril.