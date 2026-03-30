Economía del caos

Polymarket es un mercado de predicción donde los usuarios compran y venden acciones sobre eventos para estimar probabilidades en tiempo real, mezclando trading y apuestas.

Polymarket se volvió una referencia global. Parece una casa de apuestas tradicional, pero no lo es. No fija una línea como lo hace una plataforma deportiva ni pone a los usuarios contra la casa. Funciona como un mercado de predicción.

Ahí, las personas compran y venden acciones que pagan un dólar si un evento ocurre y cero si no ocurre. El precio cambia en tiempo real y refleja una probabilidad estimada por el propio mercado.

Esa mecánica hace que se parezca más al trading que al casino, aunque al final siga siendo una apuesta con ganadores y perdedores.

TERMÓMETRO GLOBAL

Polymarket ganó fama como una especie de termómetro geopolítico. En Venezuela, una apuesta sobre la caída de Nicolás Maduro generó ganancias de millones de dólares para cuentas anónimas que “predijeron” el día del ataque estadounidense.

En México, cobró notoriedad una apuesta sobre la posible salida anticipada de Claudia Sheinbaum. No se cumplió, pero mostró el alcance del fenómeno. Ahora la atención está sobre Irán y Cuba, donde circulan millones de dólares sobre la duración de la guerra, un cambio de régimen o una intervención territorial.

Así, esta plataforma muestra tendencias que pueden reaccionar en minutos y anticipar información antes que muchos medios o analistas. Pero también tiene límites. A veces no predice el mundo, sino cómo se cuenta la historia.

CAMBIAR LA REALIDAD

Un periodista israelí denunció presiones, sobornos y amenazas para modificar una nota sobre un misil iraní. El objetivo no era sólo alterar una historia periodística. Era influir en la resolución de un mercado con dinero en juego.

Aunque eso no es lo más grave. Plataformas como Polymarket ofrecen un incentivo perverso para empujar ataques militares, guerras o cosas peores, con tal de obtener ganancias privadas.

Por eso cada vez crece más la sospecha sobre los insiders, es decir, personas con información privilegiada. Estudios ya han identificado operaciones con una tasa de acierto anormalmente alta y ganancias extraordinarias.

A eso se suman sospechas sobre figuras cercanas al poder en Estados Unidos, incluido el entorno de Donald Trump. En un mercado así, el usuario común puede creer que compite contra gente mejor informada. Ahí es donde se parece más a un casino. La casa siempre gana.

NUEVO SUEÑO AMERICANO

La otra cara del fenómeno está en las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes, especialmente en Estados Unidos, no importa tanto la geopolítica sino el día a día.

Y es que tener una casa propia parece cada vez más lejano. Los salarios pierden poder frente a la inflación. Un gasto médico puede destruir el patrimonio de una familia. En ese contexto, ahorrar o invertir resulta lento y trabajar para alguien más parece una sentencia. El viejo sueño americano murió, para dar paso a otro nuevo.

Por eso estas plataformas enganchan. Una apuesta acertada promete en horas o días lo que un empleo entregaría en meses o años. Polymarket ofrece algo que la economía actual no está garantizando. Ofrece una posibilidad rápida de salida.

Pero esa salida casi nunca está al alcance del promedio. Quienes tienen más información o pertenecen al poder juegan con ventaja. Aun así, la dinámica resulta adictiva porque mezcla incertidumbre, recompensa variable y expectativa constante.

Es una especie de ludopatía en la que cada acierto alimenta el deseo de seguir. Pero también ofrece esperanza en un mundo que ya no te asegura un futuro digno.

EL DATO INCÓMODO

Los árbitros electorales locales están operando al límite, según un informe del INE. En Coahuila falta dinero para la elección de este año y en Colima apenas alcanza hasta julio. En juntas del INE ya faltan recursos hasta para limpieza y seguridad de oficinas.