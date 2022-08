El Barcelona recupera su memoria le clava 6 a Pumas en amistoso

FRANCISCO ÁVILA / EFE

Barcelona.- Cierto que era un partido amistoso, es verdad que no se sintió exigido, pero el Barcelona ofreció en el Gamper y ante el Pumas UNAM (6-0), en la presentación ante su afición, un vistoso ejercicio, en el que pareció recuperar la memoria de aquel fútbol que no hace tanto encandilaba.

Sirvió el Gamper para presentar en sociedad a Robert Lewandowski, que fue de los más destacados, con un gol, dos asistencias y una sensación de que está a otro nivel; y al resto de fichajes (Raphinha, Kounde, Kessie), salvo Christensen, con una leve lesión.

A un toque, como máximo a dos. Extremos abiertos, una delantera de lujo. Entradas de interiores desde segunda línea. Presión, calidad y puntería. Había vuelto el vértigo. Todo eso es lo que ofreció el Barcelona desde el minuto uno, un equipo que ha recuperado su memoria histórica, que vuelve a levantar la mano advirtiendo al mundo del fútbol que quiere volver.

Puso Xavi Hernández a dos de los cinco fichajes de inicio, a Lewandowski y a Raphinha. Dembélé, el díscolo francés fue el tercer delantero. Un juego eléctrico de los dos extremos y el fútbol de claqué de Lewandowski.

El polaco entiende el fútbol al primer toque, sabe jugar de espaldas a portería, tiene un sexto sentido para el pase y un instinto matador en el área. ¿33 años? Nadie lo diría.

Lewandowski tardó dos minutos y 36 segundos en anotar su primer gol como azulgrana en el Spotify Camp Nou. Aprovechó un pase en profundidad de Pedri, controló con la izquierda, y remató con la derecha a medio metro de la línea de fondo. El balón dibujó una trayectoria imposible. El nueve del Barça se fue hacia el córner y el público enloqueció.

Esa fue su presentación como goleador. Como asistente se dejó ver en el 2-0, en una combinación con Pedri. El canario recortó a Julio González (min. 5). En 300 segundos se había visto más fútbol en el liceo del Barça que en la mayoría de partidos de la temporada pasada.

El Barça funcionaba como un rodillo, ahora con Busquets como metrónomo, como Gavi en la presión, con la sutileza de Pedri o la potencia de la defensa. Hasta Ter Stegen, que solo lo exigieron en un par de acciones en la primera parte, parecía otro.

Con Raphinha y Dembélé cambiando las posiciones; el brasileño asistió al francés para el 3-0 en el minuto 19. A Ousmane también lo han cambiado.

Y como si fuera un partido del Barça de Guardiola, aunque la comparación es imposible y menos a estas alturas de la temporada, a los 19 minutos, los azulgrana ya ganaban por 4-0. En esa acción volvió a dejarse ver la conexión entre dos genios: Lewandowski y Pedri.

El nueve creó un espacio y asistió de tacón al canario, en otra jugada de lujo. Antes del descanso Raphinha y Lewandowski remataron al palo y Gustavo Prete, en el 31, fue el único que inquietó la meta local.

Xavi hizo siete cambios en el descanso, y dos de los que se incorporaron: Kessie y Aubameyang, protagonizaron el 5-0, en una gran asistencia del exjugador del Milan al antiguo nueve del Arsenal. La jugada la inició Lewandowski, con un gran pase en profundidad.

El Pumas levantó la bandera blanca y su entrenador, Andrés Lillini, realizó tres cambios para buscar frescura física. Uno de los que salieron fue Alves, que fue de lo mejor de su equipo en la hora que estuvo sobre el terreno de juego.

El Barça pudo aumentar su cuenta en varias ocasiones, pero solo Frenkie de Jong acertó en el minuto 84 (6-0). El Pumas, que hacía mucho que no comparecía, tuvo una gran ocasión por medio de Jero Rodríguez, pero Iñaki Peña estuvo espléndido.

Los espectadores azulgranas abandonaron el estadio con un buen sabor de boca. Aquest any, si? (¿Este año, sí?) Demasiado pronto para decirlo, pero las sensaciones son inmejorables.

Ficha técnica

6 – FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Eric, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

También jugaron Piqué, Alba, Nico, Frenkie de Jong, Kessié, Ansu, Aubameyang, Iñaki Peñas, Memphis, Dest, Kounde,

0 – Pumas UNAM: Julio González; Pablo Bennevendo, Arturo Bennevendo, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Adrián Aldrete; Dani Alvez, Higor Meritao, Leonel López; Eduardo Salvio, Juan Dinenno y Gustavo del Prete.

También jugaron Jerónimo Rodríguez, Marco García, Diogo de Oliveira, César Huerta, Efrain Velarde, JOsé Luis Caicedo, Emanuel Montejano y Gil Alcalá.

Goles: 1-0, min.3: Lewandowski. 2-0, min. 5: Pedri. 3-0, min. 10: Dembélé. 4-0, min. 19: Pedri. 5-0, min. 49: Aubameyang. 6-0, min. 84: Frenkie de Jong.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró cartulinas amarillas a Gavi (min. 21),

Incidencias: 83.021 espectadores presenciaron en directo la 57 edición del trofeo Joan Gamper disputado en el Spotify Camp Nou. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Manuel Mañós Gonzalbo, socio número 1 del FC Barcelona, fallecido recientemente a los 101 años.