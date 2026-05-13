El GCDMX dará este jueves informe sobre asesinato de colaboradores de Clara Brugada

A casi un año del ataque contra Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega en Calzada de Tlalpan, autoridades mantienen abierta la investigación; el autor material aún no ha sido detenido

El gobierno de la Ciudad de México anunció que será este jueves cuando se presente un informe detallado sobre los avances de la investigación por el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Xola del Metro, en la alcaldía Benito Juárez.

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Lo anterior lo adelantó Brugada Molina durante la presentación del informe mensual de seguridad en la alcaldía Azcapotzalco, tras ser cuestionada sobre el avance de las investigaciones a casi un año del ataque.

“Vamos a dar un informe el jueves sobre este tema. Se tiene que dar respuesta, se tiene que seguir investigando y llegar al fondo de este asunto, por ellos, por sus familias, por sus amigos y por la ciudadanía”, afirmó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que las indagatorias continúan abiertas y que este jueves se presentará una actualización más amplia del caso.

La última actualización pública ocurrió el 20 de agosto de 2025, cuando autoridades capitalinas y federales informaron la detención de 13 personas presuntamente relacionadas con la planeación, logística y ejecución del ataque; sin embargo, entre los detenidos no se encontraba el autor material de los disparos.

Vázquez Camacho señaló en aquel momento que la prioridad era ubicar al agresor material, el arma utilizada y a los autores intelectuales. También indicó que el tirador mostró “un alto grado de especialización” en el uso de armas de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Bertha Alcalde Luján, detalló que entre los detenidos se encontraban Javier ‘N’, Arlette ‘N’, Jesús ‘N’, Nery ‘N’, Joshua ‘N’, Abraham ‘N’ y Francisco ‘N’, acusados de homicidio calificado y asociación delictuosa, señalados de participar en labores de vigilancia, seguimiento y monitoreo de los recorridos de las víctimas.

Las investigaciones identificaron varios vehículos utilizados por la célula criminal, entre ellos una motocicleta empleada durante el atentado, un Nissan Kicks, una camioneta tipo Urban utilizada para la huida hacia el Estado de México, y un Renault Fluence y un Chevrolet Optra detectados en labores de vigilancia previas.

Según las investigaciones, el tirador huyó rumbo a Ecatepec, Estado de México. Las investigaciones también establecieron que el atentado ya había sido intentado el 14 de mayo de 2025, bajo el mismo esquema, pero no pudo concretarse porque Ximena Guzmán Cuevas no acudió ese día.

Para las detenciones se realizaron 11 cateos simultáneos: seis en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, y cinco en los municipios de Otumba y Coacalco, con participación de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, SSC, FGJ-CDMX, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

Hasta ahora, las autoridades sostienen que no existían antecedentes de amenazas previas contra las víctimas; sin embargo, tras el ataque fueron reforzados los protocolos de protección y seguridad personal para funcionarios capitalinos.