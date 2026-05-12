Supervía Poniente cerrada hoy: vecinos de La Angostura protestan por falta de agua y promesas incumplidas

Vecinos del predio La Angostura cerraron la Supervía Poniente este martes 12 de mayo exigiendo agua y denunciando que ignoraron los acuerdos con la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Este martes 12 de mayo, vecinos del predio La Angostura cerraron la Supervía Poniente a la altura de Las Torres, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en ambas direcciones, para exigir lo que llevan tiempo esperando: agua y el cumplimiento de acuerdos que la propia jefa de gobierno, Clara Marina Brugada, había pactado con ellos apenas una semana antes.

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El acuerdo que nadie cumplió

El antecedente directo del bloqueo es una reunión que se celebró el martes 5 de mayo, donde los vecinos se sentaron con Brugada y los titulares de seis secretarías: INVEA, DGRT, Protección Civil, SEDEMA, Seguridad Pública y Segiagua. En ese encuentro, la jefa de gobierno instruyó directamente a los secretarios presentes para que “entraran con fuerza” a atender las peticiones de la comunidad, con el lunes siguiente como fecha de inicio.

“La jefa fue muy empática en aclarar que el gobierno tenía que ya entrar con fuerza”, explicó una vecina. El compromiso era claro. Lo que siguió no lo fue tanto.

El lunes nadie llegó

Los vecinos esperaron todo el lunes sin que ninguno de los seis funcionarios que participaron en la reunión con Brugada se presentara en el predio o gobierno central. La razón que les dieron fue tan reveladora como frustrante: las secretarías argumentaron que no podían ingresar sin el permiso de la líder vecinal Rosa María que, según los propios habitantes, controla el acceso al predio y vive de ese control.

“Nos están diciendo que la razón es justamente porque tienen que pedirle permiso otra vez a esta señora, que tienen que dialogar con ella y que tienen que ver si ella se los permite, cuando en realidad lo que tienen que hacer no es competencia de esta señora”, denunció la vecina.

Esta situación ya había sido planteada directamente ante la Jefa de Gobierno de la CDMX, durante la reunión del 5 de mayo, quien respondió con una instrucción explícita: no fortalecer a esa figura y hacer el trabajo sin condicionarlo a su autorización.

El bloqueo como último recurso

Con esa respuesta como único antecedente, los vecinos decidieron actuar este martes. El cierre de la Supervía Poniente no fue un acto impulsivo sino la consecuencia directa de sentir que la única forma de ser escuchados era afectar la vialidad para que Clara Brugada supiera que sus propias instrucciones habían sido ignoradas.

Tras casi dos horas de bloqueo, se presentaron en el lugar Gerardo Romero, del gobierno central de territorios de paz, y Humberto González Díaz, director general de gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón, para mantener el diálogo con los manifestantes.

El resultado fue un acuerdo para levantar el bloqueo y trasladarse al Zócalo capitalino este mismo martes para continuar el diálogo directamente con la jefa de gobierno y buscar una solución definitiva.