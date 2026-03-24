El INE en la mira

Mientras el Senado debate el plan B electoral, en Diputados avanza la renovación de consejeros del INE, clave para el equilibrio del árbitro rumbo a 2027

Aunque el foco público está en el plan B, por los choques entre Morena, PT y PVEM sobre adelantar la revocación de mandato, en paralelo avanza otro proceso igual de importante.

Y es que la Cámara de Diputados ya puso en marcha la designación de tres nuevas consejerías del INE. Esa decisión impactará la balanza dentro del Consejo General.

DOS PISTAS

El debate grande está en el Senado, donde se discutirá el plan B de Claudia Sheinbaum. Ahí apareció la fricción más fuerte. El PT ha reiterado que rechaza empatar la revocación de mandato con la jornada electoral de 2027 y también puso reservas sobre el papel de la Presidencia en ese proceso.

Mientras eso ocurre, en San Lázaro corre un calendario menos ruidoso, pero con efectos directos sobre el árbitro electoral. Y es que la convocatoria para renovar tres consejerías ya fue aprobada. El registro arranca del 23 al 27 de marzo. El examen será el 6 de abril. Después vendrán entrevistas, quintetas de candidatos y una votación en el pleno a más tardar el 22 de abril.

SILLAS POLÉMICAS

Las consejerías que concluyen su encargo el 4 de abril son las de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Los tres han formado parte del bloque que en varios debates funcionó como contrapeso frente a la mayoría alineada con Guadalupe Taddei.

Ese contraste se vio con claridad en la elección judicial de 2025. El Consejo General validó esa elección por seis votos contra cinco. Del lado crítico quedaron consejeros que denunciaron irregularidades, desde casillas con participación atípica hasta reportes sobre acordeones para inducir el voto.

También en ese bloque estuvo Zavala cuando planteó una interpretación distinta sobre la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus aliados.

LA TÓMBOLA

Para nombrar consejerías se necesita mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de las y los diputados presentes. En números, Morena, PVEM y PT tienen margen para conseguirlo si votan en bloque y sostienen asistencia. Pero la negociación de la reforma electoral y el plan B han mostrado que una cosa es compartir coalición y otra caminar sin darse codazos.

Por eso sigue abierto el escenario de la tómbola. Si no hay acuerdo en la cámara, el proceso prevé una insaculación el 28 de abril. Si tampoco se resuelve ahí, la designación pasaría a la Suprema Corte por la misma vía. Ya ocurrió antes. En el proceso anterior, la falta de acuerdos abrió esa salida y de ahí surgió la polémica presidencia de Guadalupe Taddei.

PERSONAL BAJO PRESIÓN

El problema no termina en los nombramientos. El plan B también plantea recortes, topes salariales y eliminación de prestaciones dentro del INE. Esa ruta golpearía a un aparato técnico que no sólo depende del Consejo General.

Y es que el instituto descansa en personal especializado que organiza elecciones, capacita, supervisa, integra casillas y sostiene la operación diaria.

Si a un consejo con afinidad guinda se le suma una plantilla bajo presión, el resultado será un árbitro más débil frente a una elección muy cargada en 2027.

Por eso, este debate no pasa sólo por quién gana tres sillas. Pasa por la capacidad institucional para organizar una jornada con varias boletas y posibles nuevas reglas electorales. Así que, mientras la discusión pública está sobre el Senado, el rediseño del INE ya avanza en San Lázaro.

EL DATO INCÓMODO

Italia rechazó la reforma judicial de Giorgia Meloni con una participación cercana al 59%, mucho mayor a la prevista. En una votación polarizada, la ciudadanía frenó cambios al sistema de justicia. ¿Qué pensarán los mexicanos de su reforma judicial?