El laberinto del plan B

El plan B de Sheinbaum se enredó antes de llegar a comisiones. No hay dictamen, no hay fecha y tampoco consenso. El PT ya no lo respalda tras la insistencia de empatar la revocación de mandato con la elección de 2027. Para justificar el “retraso”, en comisiones aseguraron que tienen que revisar observaciones que mandaron gobernadores y el INE. Y el líder guinda en el Senado, Ignacio Mier, informó que el texto tiene errores y efectos no previstos que se revisan. Morena intenta reconstruir la alianza sobre la marcha.

Temporada de sacrificios

En ese contexto, la reforma se volvió un peculiar pulso donde Morena reparte sonrisas tensas y advertencias nada sutiles al Partido del Trabajo: aquí nadie presiona y la última palabra, casualmente, la tendrá el Senado, es decir, ellos mismos. Mientras los aliados se resisten a doblarse, el oficialismo asegura que la iniciativa de Claudia Sheinbaum va porque va. Por si acaso, ya contemplan sacrificar vacaciones y Semana Santa, e incluso inventarse un periodo extraordinario, todo con tal de que la iniciativa llegue puntual a las elecciones de 2027.

Maestro limpio

Un barco derrama, Pemex limpia, el Estado responde y la empresa “será investigada”. La secuencia no es nueva: el daño es inmediato, la responsabilidad tarda y la reparación se promete. Mientras tanto, pescadores cuentan pérdidas y el mar absorbe lo que puede. Pemex reporta 85 por ciento de limpieza; Greenpeace documenta 630 kilómetros contaminados y chapopote regresando a playas ya “atendidas”. La narrativa oficial limpia más rápido que el petróleo.

Balazo en el pie

Luego de ser exhibido, junto con miembros de su familia, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional por presuntamente comercializar agua de forma irregular, el diputado priista Mario Calzada salió a defenderse y aseguró que su concesión en Querétaro se usa de manera responsable; incluso, dijo, tiene una empresa inmobiliaria cuyo equipo jurídico le asegura que no está cometiendo ninguna ilegalidad. Hasta ahí, medio se defendía. Luego, aseguró que toda su familia o “casi” toda es honorable. Reconoció también que sí le surte agua a un club de polo y también distribuye el recurso a través de pipas. Ni cómo ayudarlo.

Zen diplomático

Con la serenidad de quien no ve contradicciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México es respetado en el mundo por seguir, al pie de la letra, sus principios constitucionales. En la CELAC, dijo, se reafirmó el liderazgo regional y el compromiso de apoyar a Cuba, mientras se insiste -como siempre- en que el diálogo es la única salida a cualquier conflicto. ¿Problemas con Estados Unidos? Ninguno: el diálogo es “muy constructivo, muy fluido”. México, según el canciller, mantiene relaciones impecables con todos, en todas partes. Todo en perfecto equilibrio.