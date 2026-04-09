El Mundial 2026 no debe pasar por la piratería, la informalidad y el fraude: Concanaco-Servytur

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), acusó que durante 2025 se consumieron 63 mil 262 millones de pesos en piratería.

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Octavio de la Torre, presidente del organismo, apuntó en la conferencia de prensa “Piratería en México: El desafío económico rumbo al Mundial 2026”, que las prácticas de este delito “no son algo menor”, y afectan hasta 70 mil empleos formales en el país.

“La piratería no es sólo hablar de playeras apócrifas, mercancía falsificada o de ventas en la informalidad, es hablar de legalidad, de competitividad, instituciones y de si la derrama económica durante el Mundial llegará a las empresas que sí cumplen o será capturada por la ilegalidad”, destacó.

Advirtió que el Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad histórica para fortalecer a las empresas y negocios familiares del país, pero también un riesgo real de que parte de esa derrama sea capturada por la piratería, la informalidad y el fraude “si no se actúa con oportunidad”, advirtió al gobierno de México.

De la Torre señaló que la conversación rumbo al Mundial no puede reducirse a una condena abstracta de la piratería, sino que debe centrarse en una pregunta de fondo, esto es, si la oportunidad económica llegará al comercio formal que genera empleo y paga impuestos, o si terminará beneficiando a redes ilegales que compiten con ventajas indebidas.

De acuerdo con el estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra en México”, elaborado por CIDAC y la American Chamber (AmCham), el consumo doméstico de productos pirata en México en 2015 se estimó en 43 mil millones de pesos anuales y, actualizado a 2025, asciende a 63 mil 262 millones de pesos, con una afectación de alrededor de 70 mil empleos formales.

En cuanto a las afectaciones por la piratería rumbo al Mundial de Futbol, el dirigente de la Concanaco-Servytur advierte que el sector textil y deportivo es de los más vulnerables y que parte de la demanda puede desplazarse hacia mercancía apócrifa por precio: casi 20% de los aficionados planea comprar playeras pirata, que pueden venderse entre 50% y 70% más baratas que las originales.