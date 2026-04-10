El Mundial sin genios, ¿crisis o transición?

El texto analiza cómo el futbol ha cambiado hacia un modelo más eficiente y táctico, reduciendo el espacio para el talento individual y los “cracks” como en Mundiales pasados

A muchos que nos tocó presenciar Mundiales anteriores nos surge la misma pregunta: ¿volveremos a vivir un torneo plagado de estrellas?

En la antesala del Mundial de 2026, la conversación entre aficionados apunta en una misma dirección: el futbol ya no se siente igual. Durante los Mundiales de 2006 y 2010 presenciamos una concentración histórica de talento, con figuras como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Andrea Pirlo, David Beckham, Francesco Totti, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, entre muchos otros, acompañados por el surgimiento de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Hoy, en cambio, el talento parece más escaso o, en su defecto, menos determinante.

Pero ¿estamos realmente ante una crisis? En parte sí, aunque más que un deterioro, se trata de una transición del propio sistema. Como en la economía, el futbol también atraviesa ciclos: etapas de auge, puntos máximos y fases de ajuste. La era dorada de principios de siglo fue ese pico; lo que vemos hoy es una fase de reconfiguración.

El juego ha pasado de privilegiar la improvisación a maximizar la eficiencia. La preparación física ha reducido los espacios, la táctica ha limitado la libertad y el análisis de datos ha llevado a decisiones cada vez más racionales dentro del campo. Hoy, el objetivo ya no es que un jugador gane el partido, sino que el sistema minimice la probabilidad de perderlo.

En términos simples: antes el equipo jugaba para el “10”; hoy el “10” tiene que jugar para el sistema. El futbol actual está lleno de atletas de alto rendimiento, pero con menos margen para el distinto. Se corre más, se presiona mejor y se arriesga menos. Incluso las estrategias ofensivas reflejan este cambio: se priorizan jugadas de alta probabilidad, como el balón parado o el penal, sobre la genialidad individual. El costo, como advertía Jorge Valdano, es claro: hay más atletas y menos futbolistas.

La comparación generacional es inevitable. Mientras que en 2006 y 2010 había una abundancia de figuras en prácticamente todas las selecciones, el Mundial de 2026 parece depender de menos nombres. Jugadores como Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Vinícius Júnior encabezan esta nueva etapa, pero sin el acompañamiento masivo de talento que caracterizó a generaciones anteriores.

Sin embargo, el punto central no es la falta de talento, sino el cambio en las reglas del juego. En términos económicos, el futbol ha transitado hacia un sistema más eficiente, pero también más homogéneo. Y como en cualquier mercado altamente optimizado, esto reduce la probabilidad de observar fenómenos extraordinarios. No necesariamente hay menos talento, sino menos espacio para que ese talento se exprese de forma disruptiva.

Ante este escenario, organismos como la FIFA y las confederaciones enfrentan un reto similar al de los gobiernos: cómo reactivar un sistema en fase de ajuste sin sacrificar su estabilidad. Es decir, cómo incentivar la creatividad y el talento en un entorno que premia, cada vez más, la eficiencia.

Esto implica reconocer que el talento no surge de manera espontánea, sino como resultado de incentivos correctos dentro del sistema. Si el entorno castiga el error y limita la creatividad, difícilmente surgirán figuras disruptivas. Recuperar al “crack” no es casualidad: es consecuencia de rediseñar las condiciones bajo las cuales se forma y compite el jugador.

Al final, el futbol puede estar en crisis, pero no está en decadencia: está en transformación. Y como en la economía, las transiciones suelen confundirse con crisis. La diferencia es clave: una implica deterioro; la otra, cambio de reglas.

El reto hacia el futuro no es encontrar al próximo genio, sino entender bajo qué condiciones puede volver a surgir una nueva edad dorada.