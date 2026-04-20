El mundo post-coherente

El texto explica que el sistema global ha dejado de responder de forma lineal a las crisis, entrando en un entorno post-coherente donde los eventos ya no generan efectos previsibles ni proporcionales

Señal: eventos que antes generaban efectos previsibles hoy producen resultados divergentes

Tendencia: el sistema global deja de organizarse en torno a relaciones claras de causa y efecto

Durante décadas, esta historia habría sido fácil de leer. En las últimas semanas, el mundo ha acumulado señales que, en otro momento, habrían apuntado en la misma dirección. Un conflicto en Medio Oriente presiona los precios del petróleo, eleva la incertidumbre y obliga a revisar a la baja las expectativas de crecimiento global. Esa combinación habría tenido una consecuencia casi automática: cautela en los mercados, ajuste en valuaciones y una corrección visible en la actividad económica.

Hoy, esa secuencia se rompe. Mientras la guerra altera variables críticas del sistema -energía, inflación, crecimiento-, los mercados ajustan sin romperse. No hay dislocación, no hay quiebre. La economía no ignora el conflicto, pero tampoco lo traduce en una ruptura clara. Lo incorpora.

La pregunta ya no es por qué está pasando esto en un caso particular. La pregunta es por qué empieza a pasar de forma recurrente.

Durante buena parte del siglo XX, el mundo operó bajo una lógica que, aunque imperfecta, era reconocible: los eventos importantes tenían consecuencias proporcionales, las crisis reordenaban, los ciclos económicos marcaban ritmos relativamente predecibles. Incluso en contextos complejos, existía una expectativa de coherencia: si algo relevante ocurría, el sistema reaccionaba en consecuencia.

Ese principio se está debilitando.

No es que las causas hayan desaparecido. Es que sus efectos dejaron de ser lineales. La inflación puede coexistir con crecimiento, el riesgo con estabilidad, la disrupción con continuidad. El sistema ya no responde corrigiendo desequilibrios; responde sosteniéndolos.

Esto introduce un cambio sutil pero profundo. Pasamos de un entorno donde las tensiones tendían a resolverse a uno donde se acumulan. Las crisis no desaparecen, pero tampoco detonan necesariamente un punto de quiebre. Se integran al funcionamiento normal, como una presión constante que no termina de traducirse en transformación.

En ese contexto, también cambia la forma en que entendemos lo que ocurre. Nunca habíamos tenido tantos datos, tantos modelos y tantas explicaciones disponibles. Sin embargo, esa abundancia no necesariamente produce mayor claridad. Al contrario, permite que múltiples interpretaciones coexistan sin que una termine de ordenar el panorama.

El resultado es una sensación difícil de nombrar: el mundo sigue funcionando, pero cada vez es más difícil explicar por qué lo hace de la manera en que lo hace.

Las señales están a la vista. Mercados que suben en medio de conflicto, advertencias de deterioro sin crisis inmediata, sectores que crecen a partir de la disrupción, narrativas que no se cancelan entre sí. No son anomalías aisladas, sino manifestaciones de un mismo cambio.

Durante mucho tiempo, entender el mundo era una forma de anticiparlo. Si se comprendían las relaciones entre variables, era posible proyectar escenarios y tomar decisiones con cierto grado de certeza. Ese vínculo empieza a romperse cuando las relaciones dejan de ser consistentes.

Tal vez por eso la sensación de que todo es explicable convive con la impresión de que nada termina de hacer sentido. No es falta de información. Es una transformación en la forma en que el sistema procesa esa información.

Tal vez el problema no es que el mundo sea más complejo, sino que estamos entrando en una etapa en la que la coherencia deja de ser una condición necesaria para que el sistema funcione.

Un mundo donde las cosas ya no necesitan encajar del todo.

Un mundo post-coherente.