El nuevo escudo de Washington

El plan “Escudo de las Américas” impulsado por Estados Unidos busca coordinar acciones militares contra cárteles en la región, mientras aumenta la presión sobre México en materia de seguridad

Estados Unidos acaba de presentar el Escudo de las Américas como una nueva coalición continental contra el narcotráfico.

El anuncio ya venía precedido por la actualización de su doctrina de seguridad nacional, pero también se apoyó en un documento presidencial reciente titulado Compromiso para combatir la actividad delictiva de los cárteles. Este plan plantea una coordinación entre fuerzas militares de varios países del continente.

El objetivo es quitar control territorial a los cárteles, cortar sus recursos financieros y coordinar operaciones de seguridad.

La coalición incluye a 17 países que participarán en entrenamiento militar, intercambio de inteligencia y movilización de fuerzas.

LAS AUSENCIAS

La cumbre dejó tres ausencias relevantes. México, Brasil y Colombia. Las tres son las economías más grandes de América Latina y también ocupan posiciones importantes en las rutas regionales del narcotráfico.

Sin esos países la coalición nace con una limitación operativa aparente. Sin embargo, el diseño parece responder a otra lógica. La estrategia reúne principalmente a gobiernos alineados con la agenda impulsada por Washington.

Sobre todo, nace en un contexto electoral donde Trump necesita vender golpes fuertes de cara a las elecciones intermedias.

DE MAR A TIERRA

La política de seguridad estadounidense ya había mostrado señales de escalamiento. El episodio más visible ocurrió en Venezuela a inicios de 2026 con la captura de Nicolás Maduro.

Y en las últimas semanas el Comando Sur de Estados Unidos reportó operaciones militares contra embarcaciones usadas presuntamente por redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

En Ecuador fuerzas locales realizaron acciones conjuntas con personal estadounidense contra organizaciones designadas como terroristas.

Estos antecedentes muestran que la estrategia ya combina operaciones marítimas, cooperación militar y presencia operativa en tierra.

EL CASO DE MÉXICO

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha presionado de forma constante al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y frente a la amenaza de operaciones terrestres, México ha realizado varias acciones de seguridad.

Ahí está el despliegue de miles de elementos en la frontera norte, el desmantelamiento de laboratorios y la entrega de 92 líderes criminales. A finales de febrero ocurrió uno de los episodios más significativos.

El reciente operativo federal realizado en Jalisco, que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, contó con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, según reportes periodísticos.

A pesar de esa cooperación, Trump insiste en cruzar una línea roja. En la misma cumbre del Escudo de las Américas reveló que pidió autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que tropas estadounidenses entren a México para combatir al narcotráfico.

La mandataria mexicana confirmó públicamente la negativa, aunque reiteró que existe coordinación entre ambos gobiernos.

UNA COALICIÓN CON MENSAJE

El Escudo de las Américas aparece en un contexto donde el combate al narcotráfico ocupa un lugar central en la agenda política de Trump rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Si México mantiene su negativa a tropas extranjeras, la presión no desaparecerá. Se moverá hacia la zona gris de la seguridad internacional con inteligencia compartida, sanciones financieras, control de rutas y presión comercial.

Al mismo tiempo Washington consolida un cinturón de países dispuestos a combatir a los cárteles. Así, el escudo no podrá acabar con el narcotráfico regional, pero sí le permitirá a Trump presumir golpes estratégicos ante su electorado.

EL DATO INCÓMODO

