“El objetivo en la cabeza”; Jardine y América, con la ‘obsesión’ de al fin ganar la Concacaf

América tiene clavado en la cabeza por fin ganar la Concachampions, el torneo que tanto se les ha negado. Y para conseguirlo, este martes es el primero de muchísimos pasos que las Águilas tienen que dar, para al fin lograrlo, cuando visiten al Philadelphia Union por la ida de los octavos de final.

André Jardine, técnico azulcrema, dijo que tanto en el club como en la afición, obtener este objetivo lo tienen en la mente y por ello pide la unión de todos los componentes del equipo para finalmente conseguirlo. Es casi una obsesión en el Nido.

“La afición sabe la importancia que tiene este torneo, el club es grande por su afición; sabemos que todo el club y la afición, que es parte importante, tienen este objetivo en la cabeza, que estén todos presentes (aficionados); seguro tendremos mucha gente nuestra acá (en Philadelphia). Nos dan un impulso más, es una parte importante de este momento”, dijo Jardine en la conferencia de prensa previa al cotejo.

Henry Martín sigue descartado con las Águilas

Sobre el estado físico del capitán y delantero Henry Martín, el técnico señaló que aún no está listo para volver, aunque adelantó que cada vez le falta menos al atacante yucateco para regresar, luego del golpe que sufrió en un entrenamiento y que lo ha dejado fuera de los últimos partidos con las Águilas.

“Las rotaciones del plantel, la forma en que conducimos el equipo, nos hace llegar muy fuertes, con ritmo y confianza. Aún Henry no está para el inicio, pero con la sensación de que falta muy poco para estar con nosotros”.

“Hacer un partido cercano a nuestra mejor versión”

Sobre el rival en turno, Jardine elogió al equipo de la MLS, al catalogarlo como el “ejemplo de la evolución” de esa liga estadounidense. Pero en cuanto a su equipo azulcrema, espera ver una versión mucho más cercana al nivel que él considera este plantel puede alcanzar.

“Philadelphia es un gran representante de la evolución de la MLS, un equipo de formas muy definidas; hicieron un gran torneo con el mismo director técnico. Hubo cambios en el equipo, pero su idea sigue, las formas siguen. Imagino que será un equipo que otra vez hará una gran campaña en la MLS.

“Es normal para quien cambió tantos jugadores, será un rival durísimo como todos los de la MLS; hay un equilibrio ya en estos juegos, hay respeto y estudio; esperamos hacer un partido, si no en nuestro top, que esté muy cerca de nuestra mejor versión”.