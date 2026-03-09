El proceso electoral 2027 ya inició y nadie te avisó

Morena inicia la preparación de candidaturas 2027 con elección de coordinadores, adelantando la campaña política antes del calendario electoral oficial.

La ley establece que el próximo proceso electoral empieza en septiembre, cuando el Consejo General del INE realiza su primera sesión formal. Sin embargo, la carrera por las candidaturas ya comenzó.

El arranque fue este sábado en el Consejo Nacional de Morena. En esa reunión aprobaron un calendario para elegir coordinadores territoriales en todo el país.

Las fechas son relevantes porque ocurren antes del calendario electoral oficial. Prevén elegir coordinadores estatales el 22 de junio de 2026, coordinadores distritales federales el 3 de agosto, coordinadores municipales el 21 de septiembre y coordinadores distritales locales el 8 de noviembre.

DE COORDINADORES A CANDIDATOS

En la estructura de Morena, la figura de coordinador funciona como un cargo de organización territorial. Sin embargo, en la práctica termina convirtiéndose en candidatura.

Los coordinadores estatales terminan como candidatos a gobernador. Mientras que las coordinaciones distritales y municipales en diputados y presidentes municipales.

El método de selección refuerza esa lógica. Morena usa encuestas para medir conocimiento público y preferencias entre aspirantes. Ese mecanismo favorece a quienes ya tienen presencia pública y actividad territorial previa.

Por esa razón, obtener una coordinación equivale a asegurar la candidatura meses antes de la precampaña formal.

LAS CORCHOLATAS

La figura de coordinador no es nueva dentro del partido. En 2023 Morena usó ese mismo esquema para definir quién lograría la candidatura presidencial.

Claudia Sheinbaum fue designada coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, cargo que funcionó como paso previo a su candidatura en 2024.

Ese proceso incluyó campañas anticipadas de las llamadas corcholatas, en las que participaron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña y la propia Sheinbaum.

Durante esos meses se organizaron eventos públicos, giras y actividades políticas antes del calendario formal de campañas.

La autoridad electoral recibió denuncias por posibles actos anticipados. El caso terminó resolviéndose con criterios para mantener el proceso interno “dentro del marco de la ley”.

LA CARRERA 2027

Pero con el calendario aprobado por Morena, los aspirantes a coordinadores ya tienen incentivos para iniciar desde ahora.

Eso explica por qué algunos perfiles, como Andrea Chávez, ya realizan recorridos y actividades políticas en sus estados desde meses atrás.

A partir del acuerdo del 7 de marzo, esa lógica se amplía a 17 estados con elección de gobernador, además de distritos federales, locales y municipios.

LA NUEVA NORMALIDAD

El pasado sábado fue el día más relevante del proceso electoral 2026-2027, y eso que todavía no ha iniciado. Es así porque el acuerdo aprobado por Morena funcionó como un banderazo político de salida.

En los próximos meses verás aparecer una ola de bardas, espectaculares, revistas o promocionales con rostros y nombres en color guinda. Una competencia anticipada que implica millones de pesos en promoción política.

La autoridad electoral enfrentará un viejo dilema. Porque la ley sanciona cuando se pide el voto antes de las campañas. Pero también permitieron actividades públicas de carácter partidista mientras no exista un llamado directo a votar.

En paralelo, los partidos de oposición enfrentan su propia decisión. Pueden optar por la denuncia legal o por activar sus propios procesos de posicionamiento antes de los tiempos formales.

Más allá de la discusión jurídica, la competencia electoral ya arrancó mucho antes del inicio legal del proceso. ¿Rechazamos esta nueva normalidad política o nos adaptamos? Ahí la pregunta para la reflexión.

EL DATO INCÓMODO

Un derrame de hidrocarburo contaminó más de 100 kilómetros de costas en Veracruz y afecta a comunidades indígenas que viven de la pesca. Pemex y autoridades locales se deslindan. El daño ambiental avanza sin responsables claros.