El regreso a clases

LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ

Este lunes regresaron 25 millones de estudiantes de educación básica en todo el país a clases; en la Ciudad de México regresaron más de 1.5 millones de niñas y niños a sus escuelas. Este regreso es el primero que se da completamente presencial en el pandemia; el pasado se dio escalonado con clases a distancia y presenciales, y hace 2 años fue totalmente a distancia. Este año se realizó un enlace con el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló: “Vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases, felicidades a las mamás, a los papás, maestras, maestros, todos los trabajadores de la educación, niñas, niños, todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar”.

Siempre el inicio a clases nos llena de esperanza, pero en este en particular, es un símbolo de mucha alegría, porque aun cuando la pandemia sigue viva y nos seguimos cuidando, representa el camino para reencontrarnos con los hábitos, con la comunidad, con nuestros compañeros y compañeras, pero sobre todo construir la educación postpandemia. Sobre la base de todo lo que aprendimos, valoramos y con las condiciones favorables para seguir estudiando como lo es la flexibilidad para inscripciones y los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México como lo son las becas, el apoyo a útiles, los alimentos calientes, mejor escuela y la inversión en infraestructura.

Además del tema meramente educativo, una visión de Ciudad integral permitió el operativo “Regreso a clases”, se trabajó de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, en particular con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, quienes desplegaron más de 8,000 servidores públicos en escuelas, vialidades y estaciones de transporte público para apoyar en el retorno a las aulas. También se apoyó con flotillas extra en RTP y el reforzamiento de 15 unidades adicionales a las líneas de trolebús y la redistribución de flota de Metrobús, para fortalecer con 12 unidades las líneas 1,2, 3 y 4.

La asistencia de alumnos para el inicio del ciclo escolar se registra muy alta, a los niveles similares previos a la pandemia. Lo más importante es que las escuelas de la Ciudad están abiertas y son seguras, por lo que no hay pretexto para no regresar a clases. Todo esto es posible por la labor de las maestras y maestros así como del personal de apoyo. A todos ellos reconocimiento y gratitud por su responsabilidad y compromiso patriótico con la educación.

Twitter: @LuisH_Fernandez