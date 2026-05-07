El show de Inzunza

Mientras el senador de Morena Enrique Inzunza dedicaba el fin de semana a presumir lecturas de Benito Juárez, Marco Aurelio y Séneca, intentando pasar de operador político a filósofo estoico, en Estados Unidos lo acusaban de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Prometió dar la cara y asistir a la Comisión Permanente… e hizo exactamente lo contrario, con el argumento de no dar pie a un “espectáculo” de la oposición. Como si el momento no fuera ya suficientemente incómodo, reaparecieron viejos escándalos: por un lado, la denuncia por acoso sexual que una jueza presentó en 2018 cuando ambos trabajaban en el Poder Judicial de Sinaloa; por otro, un video donde aparece desnudo y tocándose. Sí hubo espectáculo.

Con esos aliados…

La ausencia del legislador morenista generó toda clase de señalamientos, pero ninguno más incómodo que el de Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, quien le pidió enfrentar el caso de frente y no esconderse. El petista compartió la idea que no hay pruebas para declararlo culpable, pero marcó límite: no defenderá a nadie involucrado en corrupción, delincuencia o narcotráfico. Inzunza trató de evitar a la oposición y a la prensa, pero terminó exhibido por sus socios.

Un respiro desde Corea

Después de días marcados por acusaciones contra narcopolíticos, frases incendiarias de Trump y pleitos internos con aliados, Claudia Sheinbaum tuvo una escena distinta: BTS en Palacio Nacional. El grupo surcoreano salió al balcón con la Presidenta y saludó a miles de fans. La escena le dio aire necesario dentro de una agenda saturada de crisis políticas, donde pudo hablar de música, jóvenes y la relación con Corea del Sur. Incluso dijo que ya les pidió regresar el próximo año. Ayer tuvo un cierre alegre, con gritos y fotos desde Palacio. Hoy volverán Sinaloa, Trump y la realidad política cotidiana.

Debate “menor”

Aunque muchos morenistas califican a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, como un personaje menor y conocida por ser una “provocadora profesional”, su visita a la Ciudad de México generó una larguísima discusión en la sesión del Congreso de la CDMX, donde el oficialismo reclamó que se le haya recibido en espacios financiados con recursos públicos. El intercambio de acusaciones escaló a los gritos, hasta que se optó por levantar la sesión pasadas las 5 de la tarde, de tal forma que ahora, en la sesión de este jueves, otra vez se tendrá que discutir sobre el “personaje menor”.

Relevo y responsabilidades

Organizaciones estudiantiles apoyaron el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se consultará a la comunidad para la elección del nuevo director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero advirtieron que eso no debe eximir a los actuales funcionarios de rendir cuentas por el mal manejo de la institución de los últimos años y sobre todo los hoyos financieros que dejan en el Instituto.